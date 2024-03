Perez descartó reformar la Carta Orgánica para aspirar a otro mandato

El intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Perez, declaró en una entrevista por ((La 97)) Radio Fueguina su decisión de no buscar una reforma de la Carta Orgánica para aspirar a otro mandato, así como su desinterés en postularse para la gobernación.

«No estoy de acuerdo con las reformas, y ya lo he manifestado. Creo que no corresponde hacer una reforma de una Carta Orgánica, que hoy está en perfectas condiciones que fue sancionada hace poco tiempo y que la verdad que cuando uno la lee está muy bien hecha por los convencionales que la sancionaron en ese momento. La verdad no tiene ningún tipo de sentido hoy hacer alguna reforma de esa norma que es muy clara, y es muy moderna, además», expresó Perez durante la extensa entrevista.

Además, enfatizó que no tiene intenciones de aspirar al cargo de gobernador en el futuro próximo: “No estoy pensando en ser gobernador, sinceramente, para nada”. Y admitió en cambio estar centrándose exclusivamente en su responsabilidad actual como intendente. «Hoy tenemos la responsabilidad de administrar con prudencia con transparencia, con seriedad, ser equilibrados en el gasto público», señaló.

El intendente riograndense destacó la importancia de mantener las cuentas ordenadas y garantizar que los impuestos de los ciudadanos se destinen adecuadamente a mejoras en la ciudad, incluyendo obras, servicios e infraestructura. También mencionó el desafío de mejorar el servicio de recolección de residuos a través de un nuevo contrato.

Respecto a las elecciones del 2027, subrayó que aún falta mucho tiempo y que no se siente presionado por los plazos. «Te aseguro que no es mi caso y que uno está pensando seriamente en cómo vamos a salir de esta coyuntura tan difícil para la gente», afirmó. Y añadió con suspicacia: “Algunos por ahí están un poco apurados, a veces los veo un poquito apurados con los tiempos”.

Con sus declaraciones, Martín Perez descartó tanto la posibilidad de buscar un nuevo mandato a través de una reforma de la Carta Orgánica como la de aspirar a la primera magistratura provincial en 2027.