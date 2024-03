Repudio por la posible visita de Victoria Villarruel

El gremio ADUFI, junto a otros gremios de la UNTDF y la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, se declararon en alerta por la posible llegada de la vicepresidenta de la nación Victoria Villarruel, y el ministro de Defensa Luis Petri.

La visita se realizaría para acompañar en el Acto de la Vigilia por Malvinas en Río Grande. En este sentido, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNTDF junto a los gremios emitieron un comunicado donde afirman:

“Este 24 de marzo y 2 de abril, nos reuniremos una vez más para reivindicar la lucha y pedir justicia. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, declara.

“Estamos transitando el mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el que se conmemora el 48 aniversario del último Golpe de Estado Cívico-Militar-Eclesiástico, donde decimos fuertemente Nunca Más, revalidamos el reclamo por verdad y justicia y la inclaudicable búsqueda de los nietos y nietas”, continúa el escrito y señala: “Entendemos que la lucha social por la Memoria, la Verdad y la Justicia está unida a la Causa Malvinas y la plena soberanía argentina sobre las Islas”.

Tajantemente señalan que no acuerdan “con quienes niegan la existencia de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los represores genocidas que también padecieron los ex combatientes durante la Guerra y que buscan justicia”.

“Ante los trascendidos de la presencia de la Vicepresidenta de la Nación y del Ministro de Defensa Nacional en el Acto de la Vigilia por Malvinas en la ciudad de Río Grande, este 24 de marzo y 2 de abril nos reuniremos una vez más para reivindicar la lucha y pedir justicia. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, puntualiza el escrito.

Asimismo, se pronuncian por el recorte de la Agencia Télam, el INCAA y el cierre de “59 Centros de Referencia en todo el país dependientes del actual Ministerio de Capital Humano, incluyendo el de nuestra provincia”.

“Cada medida se traduce en una fragmentación incontenible de la trama social, en el desempleo y pauperización de miles de trabajadoras y trabajadores argentinos, en una entrega de la soberanía nacional, y en una pérdida de derechos civiles, políticos y sociales inaceptable”, cierra y declara: “Juntes clamamos Nunca Más – Las Malvinas son Argentinas”.

Más noticias: