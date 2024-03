SUTEF volvió a sentarse con el Gobierno y analizará su propuesta

El pasado viernes, el gremio SUTEF retomó negociaciones con el Gobierno provincial, tras el cuarto intermedio solicitado por el Ejecutivo. En la Mesa Salarial se trataron diferentes temas y, particularmente, referidos a la recomposición de haberes.

La oferta del Ejecutivo será analizada en asamblea este lunes y martes, convocando el gremio a un nuevo congreso el miércoles próximo.

Algunos de los temas tratados en la Mesa Salarial, tienen que ver con la problemática de las cargas de movimientos, donde SUTEF solicitó que “en este contexto económico a nivel nacional y provincial la familia docente no se vea perjudicada ante los compromisos económicos y en el caso de que no se completen las cargas de altas se utilice la liquidación anterior donde no están impactadas las bajas”.

“Desde el Ministerio de Educación manifestaron que se finalizó las cargas informadas en febrero de 2024 y se está procediendo a la carga de las novedades correspondientes a febrero 2024 que fueron informadas en el transcurso del mes de marzo 2024, previendo no cargar bajas de personal docente del cual se conoce que tendrá continuidad, o nueva alta, aunque la misma aún no se haya visto reflejada en los sistemas informáticos”, informó el gremio docente.

10 horas cátedra para Nivel Inicial

Asimismo, SUTEF solicitó que se revea y se implemente la continuidad automáticas de las horas, entendiendo que la baja perjudica la estabilidad laboral de la docencia del nivel.

“Desde el Ejecutivo sostuvieron que se realizará un análisis de las situaciones particulares y que se determinará la continuidad, y que se está hablando con la supervisión escolar del Nivel Inicial para que se reformulen los proyectos para nuevas solicitudes. Asimismo, manifiesta que la docencia que pretenda presentar proyectos, lo podrá hacer, y se otorgarán las horas que correspondan”, señalaron.

Pareja Pedagógica

El gremio docente además puso sobre la mesa el reclamó de que se otorguen los recursos de pareja pedagógica en el nivel inicial y primario que fueron solicitados por las instituciones educativas para el acompañamiento de las trayectorias.

“Desde el Ministerio de Educación manifestaron que se realizó el relevamiento con la supervisión general del nivel inicial y primario, y las direcciones de los niveles detallados; se observó que los cargos han sido entregados de acuerdo a los pedidos realizados por las instituciones. Asimismo, sostuvieron que se encuentra en trámite los cargos de auxiliares de sala de 3 años de la ciudad de Río Grande, con lo que se contará la semana del 18 al 22 de marzo”, indicaron.

Operatoria del IPVyH

Respecto a la operatoria del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el gremio indicó que el Gobierno expuso que “la docencia deberá acreditar dos años de antigüedad en la Provincia, debiendo acercar a las instalaciones del Ministerio de Educación en Río Grande y en Ushuaia, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., el Documento Nacional de Identidad y el número de inscripción en el IPVyH”.

Auxiliares de Secretaría de Nivel Secundaria (actualmente PAyT)

Se solicitó información sobre la situación de agentes PAyT y una fecha concreta para el cierre del proceso.

“Los representantes del Ejecutivo informaron que está pronto a la firma la resolución ministerial, creando las vacantes en las instituciones educativas donde serán asignados los cargos de auxiliar de secretaría, para posteriormente, remitir la información a la Secretaría de Coordinación Legal, con el proyecto de decreto dando de baja de la planta permanente de gobierno a los agentes que serán confirmados como titulares en los cargos creados, con fecha tentativa al 1ro de mayo de 2024”.

Paro de colectivos

Se hizo entrega de un primer relevamiento de docentes que se vieron afectadas/os por el paro de colectivos realizado los días 13 y 14 de marzo para que se justifiquen estos días dentro del decreto 692/82 Art. 6V c.

Negociación salarial

El Ejecutivo propone una “recomposición incrementando el refuerzo de material didáctico a $ 57.000, por cargo y su proporcional de horas cátedras, retroactivo para febrero de 2024; y dicho retroactivo se pagará por boleta complementaria en el transcurso del corriente mes”. Para abril de 2024 propone “un adicional transformación educativa’, remunerativo y bonificable del 25% del básico. Se deja aclarado que aún sigue vigente y que se va a liquidar el incremento del 10% en marzo”.

Asimismo, el Ejecutivo dejó asentado que las mesas salariales continuaran abiertas y ante cualquier incremento que se produzca en los recursos del Gobierno Provincial se convocaría para continuar con la respectiva Mesa. En abril nos sentaríamos nuevamente en Mesa Salarial a discutir.

Con relación a la propuesta desde SUTEF se manifestó que no se está de acuerdo con la distribución de la masa salarial, solicitando una mayor inversión en el salario docente y una mejor distribución en la masa salarial que impacte en los básicos de todo el escalafón, teniendo en cuenta que se han propuesto distintas alternativas de las cuales no se han tomado ninguna.

Desde nuestra organización se sostuvo que la propuesta realizada por el Ejecutivo castiga a dos tercios de la docencia fueguina, castigando la antigüedad, excluyendo a la docencia jubilada y perjudicando la Caja de Previsión Social de la provincia.

En cuanto al ítem material didáctico que establece el Ejecutivo en la propuesta, desde SUTEF queremos dejar en claro que esta política desvirtúa el sentido de este ítem.

Nuestra organización manifestó que esta política salarial no saca ni de la pobreza, ni de la indigencia, ni de los problemas cotidiandos, agravando la precarización del salario y la situación de la docencia que se encuentra atravesando un brutal ajuste convirtiendo los salarios en los más bajos de la administración pública de la provincia, teniendo en cuenta que cada día que pasa, la inflación, devaluación y licuación del poder adquisitivo pulveriza los salarios de nuestro sector.

Tras un cuarto intermedio solicitado por el Ejecutivo en la Mesa Paritaria Salarial, “disponen adelantar la propuesta realizada al mes de marzo de 2024, por lo que se compromete en el presente a liquidar en el mes de marzo del corriente año el adicional remunerativo y bonificable del 25% del básico, el refuerzo de material didáctico en un valor de $ 57.000 por cargo y el proporcional correspondiente por hora cátedra, en la liquidación del mes de marzo 2024”.

SUTEF solicitó la entrega de las grillas correspondientes para que la docencia fueguina pueda analizarlas y determinar la aceptación o rechazo de la propuesta salarial.

Es importante señalar que esta negociación significó la rediscusión del decreto otorgado por el gobierno para los meses de febrero y marzo, un objetivo que la docencia se puso y obtuvo a través de la lucha y movilización en las calles.

Más noticias: