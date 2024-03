La ciberdelincuencia creció significativamente desde la pandemia

En una entrevista por ((La 97)) Radio Fueguina, Emiliano Piscitelli, consultor de seguridad y CEO de BeyGoo, una plataforma especializada en protección contra riesgos digitales, compartió sus preocupaciones y conocimiento sobre el incremento significativo de la ciberdelincuencia en Argentina, particularmente a partir del período de la pandemia. Piscitelli describió en detalle las modalidades más comunes de delitos digitales y brindó valiosos consejos para detectar y evitar ser víctima de estafas virtuales.

Según detalló, la transición masiva hacia el trabajo remoto durante la pandemia creó un entorno propicio para el aumento de la actividad cibercriminal. «Desde el inicio de la pandemia, hemos observado un crecimiento considerable en la ciberdelincuencia. Muchos delincuentes han migrado al mundo digital, aprovechando la necesidad de las personas de trabajar desde casa», explicó Piscitelli.

El experto advirtió sobre la utilización de pretextos ingeniosos por parte de los estafadores digitales para engañar a sus víctimas. «Cualquier fecha, evento o situación de conocimiento público puede ser aprovechado para crear un pretexto», afirmó. Los delincuentes utilizan diversos medios de comunicación, como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y redes sociales, para establecer contacto con las potenciales víctimas, haciéndose pasar por instituciones legítimas como bancos o empresas comerciales.

Piscitelli enfatizó en la importancia de la educación y la concientización pública sobre las prácticas seguras online. «Es fundamental que la gente entienda que los bancos y las entidades financieras en Argentina están regulados por el Banco Central, y que estas instituciones no solicitarán información sensible a través de medios no oficiales», destacó el experto. «Si no solicitaste la comunicación, nadie se pondrá en contacto contigo para pedirte datos personales», agregó.

El consultor también señaló que la ciberdelincuencia no requiere habilidades avanzadas y que cualquier individuo con acceso a Internet puede convertirse en un ciberdelincuente. «No es muy difícil conseguir información, no es muy difícil armar estos sitios falsos. Hoy en día, cualquier persona en Argentina con un teléfono puede ser ciberdelincuente», advirtió Piscitelli.

En cuanto a las medidas preventivas, recomendó activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas digitales como una medida de seguridad adicional. «La verificación en dos pasos es algo más que el usuario y la contraseña. En el caso de WhatsApp, por ejemplo, es algo más que el código SMS. Esta medida adicional dificulta el acceso no autorizado a las cuentas», explicó al respecto.

Además, Piscitelli instó a las personas a desarrollar hábitos para proteger su seguridad digital, similares a las precauciones que toman en el mundo físico. «Debemos ganar el hábito de cuidar nuestro mundo digital. No podemos subestimar el mundo digital; debemos comenzar a cuidarlo como lo hacemos con nuestro entorno físico», concluyó el CEO de BeyGoo.

Ante la aparición de correos electrónicos sospechosos o comunicaciones no solicitadas, Emiliano Piscitelli aconsejó finalmente a los usuarios que se comuniquen directamente con las instituciones involucradas o visiten una sucursal física para verificar la autenticidad del mensaje. «Cortar la comunicación con los ciberdelincuentes es fundamental para prevenir posibles estafas en línea», enfatizó.