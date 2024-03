“Este decreto no está encuadrado en lo que establece la Constitución Nacional”

Comenzó la sesión especial en el Senado para discutir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, a pesar de los intentos del oficialismo para postergar su tratamiento.

En este marco, expuso el Senador por Tierra del Fuego Pablo Blanco, quien comenzó su alocución con la acida sentencia de que el Congreso de la nación “está perdiendo el tiempo”.

Según Blanco, si el Gobierno que asumió el 10 de diciembre hiciera caso a la Constitución no se estaría discutiendo esta herramienta.

“Muchos de los puntos que alcanza este DNU son temas que la mayoría acompañaría, en muchos casos hay proyectos de hace años durmiendo en ese sentido. Con lo que tiene que ver la reforma laboral, la esencialidad de la educación y muchos otros temas que alcanza el DNU”, expuso Blanco.

“Estamos perdiendo el tiempo porque está establecido en la Constitución Nacional cuales son los alcances y delimitaciones de los decretos de necesidad de urgencia”, sentenció el Senador radical.

“Estamos perdiendo el tiempo, -reiteró-, porque el presidente que juró por la Constitución Nacional, y sus funcionarios deberían haberle hecho notar que de todos los 16 capítulos que componen el DNU no corresponden. No están los requisitos de excepcionalidad que plantea la Carta Magna”.

Particularmente Blanco cuestionó la necesidad de transformar en sociedades anónimas los clubes de fútbol, cuando “tranquilamente podría haber mandado una ley”, o también la modificación que toca a la Ley de Manejo de Fuego.

“No me trago que el presidente de la nación lo hizo por ignorancia o porque los funcionarios no supieron aconsejarlo. Esto tiene un fin claro y específico, él considera desde su soledad o la compañía de dos o tres en su círculo íntimo, que en la República Argentina asumió un emperador, un rey, y el resto no existe”, pronunció duramente Pablo Blanco.

Recordó los continuos ataques del presidente contra el Congreso, “que pareciera serle un estorbo. Parece que en este país rige el pensamiento único, si coincidís con el Gobierno nacional sos bárbaro, sino sos un mafioso o la casta”, denunció el Senador y atacó furibundamente al concepto de “casta” del Gobierno:

“A veces cuando habla de casta debería fijarse alrededor de él, porque hay bastante de lo que él dice ‘casta’ como funcionarios. Inclusive muchos del Gobierno anterior que todavía siguen teniendo funciones, porque no los cambiaron o porque él los ratificó”, señaló.

Volviendo al tratamiento del DNU, Blanco consideró que si Milei hubiese mandado “15, 16 o 20 leyes ya estarían aprobadas en el período de sesiones Extraordinarias y no estaríamos tratando de discutir si es válido o no el DNU”.

“Él tiene algunas cosas claras, -arremetió-, le molesta el Congreso, de eso no hay dudas. Días pasados, por una decisión del presidente de la Cámara del Congreso y la presidenta del Senado, poco más nos dijo de todo. Pero se había olvidado que él había firmado un decreto, mucho más grande que lo que habían firmado los presidentes de las cámaras”.

“O por ahí no registró que la cancillería, que me parece que es parte de la República Argentina, -ironizó-, tomó una determinación aún superior a lo que él había firmado y a eso no se retrotrajo”.

También arremetió contra la reciente narrativa oficialista donde la emergencia de Rosario no fue debidamente abordada gracias a la no aprobación de la Ley Ómnibus:

“En dicha Ley la emergencia de seguridad no existe, pero si tuvieron la lengua muy rápida para salir a criticar a la oposición que no le habían aprobado la emergencia de seguridad. Y a quien yo apoyé como candidata a presidenta de la Nación escuché decir que la oposición le había impedido tener la emergencia en seguridad, cosa que nunca habían planteado. Por ahí son algunas de esas actitudes de los conversos que deben demostrar que son más oficialistas de lo que realmente son”, arremetió muy duramente contra Bullrich.

Blanco también expresó la preocupación de los empresarios en Tierra del Fuego, amparados por la 19640, y señaló que en últimas horas de la noche recibió el llamado pidiendo que vea las consecuencias del DNU.

“A uno a veces le generan dudas la sensación de cómo quedar frente a mi propio bloque o partido, ir en contra de lo que estoy convencido como radical de toda la vida de que esto es anticonstitucional. Pero también me quedan las dudas de un Gobierno que también es capaz de hacer cosas que no corresponden y que puedan pagar las consecuencias la provincia a la cual represento”, sentenció.

“Me da bronca tener que estar decidiendo por la desidia de alguien que asumió como Presidente de la nación, que juró respetar la Constitución y lo primero que hace es hacer caso omiso a esta y a la división de poderes. Y nos entretiene con estas discusiones”, fue tajante.

“Le digo al presidente que si es por la Ley de Alquileres hay un montón de proyectos presentados en el Senado igual que para la educación esencial y la reforma laboral, también para la no emisión del BCRA”, recordó el Senador fueguino.

“Que se enteren, lean, busquen y no recurran a caminos que no establece la Constitución Nacional. En caso de que al final de este debate decidiera no votar en contra del DNU no estoy votando con el kirchnerismo, en todo caso el kirchnerismo que descubrió la constitución y las leyes está votando conmigo”, cerró Pablo Blanco.

