Mario Ferreyra: “La situación  en universidades y centros científicos tecnológicos es difícil”

El Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Mario Félix Ferreyra, fue entrevistado por Info3Noticias donde expuso sobre la difícil situación financiera de las universidades argentinas.

“La UTN tiene 30 facultades distribuidas a lo largo y ancho del país, específicamente en 13 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rector gestiona desde CABA y el resto de los decanos respondemos a esa gestión desde nuestros lugares en cada provincia, en este caso Tierra del Fuego, donde tenemos sede en Río Grande y Ushuaia”, introdujo el entrevistado.

La UTN formó alrededor de mil profesionales en Tierra del Fuego

Explicó que con el cambio de gobierno federal, “hemos tenido que reorganizarnos, yo diría que de manera fuerte, para no decir drástico, y las expectativas de fondo no son, digamos, muy positivas. Tenemos el presupuesto congelado, si bien ha habido un aumento de sueldo del 16%, los docentes primero sufrieron una quita del 45% por la licuación a través de la inflación de sus sueldos. Esto hace que estemos preocupados mucho en Tierra del Fuego, porque formar un equipo docente en Tierra del Fuego, sobre todo en áreas de ingeniería, en áreas técnicas, incluidas las tecnicaturas, es una tarea que ha llevado muchos años, más 40 años, desde que la Universidad Tecnológica Nacional vino en un proceso de acompañamiento al régimen de promoción industrial”.

En ese sentido comentó que “el proyecto de asentamiento de la Universidad fue un proyecto del Gobierno nacional y conveniado en el Rector de ese entonces, el ingeniero Ramón Guillán, con la señora subsecretaria de Educación Elsa Tortorelli y desde entonces hemos venido trabajando con una producción de ingenieros bastante interesante, ya cercana a los 160, más los licenciados en Organización Industrial, en Electrónica, en Higiene y Seguridad, más los técnicos hemos llegado a formar, y los profesores del Instituto Superior del Profesorado Río Grande (ISPRG), alrededor de mil profesionales, un poquito más que le sirven a toda la provincia de Tierra del Fuego”, destacó.

“Es injusto que se congelen los salarios de los trabajadores docentes”

El Decano de la FRTDF de la UTN entendió que “es injusto este tratamiento de congelar salarios, congelar inversiones, sobre todo en áreas muy sensibles, como son los laboratorios, a través de los cuales formamos a los ingenieros en los procesos de química y física básica, pero también en los procesos industriales, y la falta de reactivo, la obsolescencia de los equipamientos, nos deja al descubierto. Esto apunta a una baja de la calidad de formación”.

Agregó que “trataremos de alguna manera con producidos propios, esto es con prestación de servicios a empresas y a instituciones públicas, de tener fondos para mantener el plan del docente en un estado de equidad salarial, con la economía que se está presentando, que va a la baja en todos sus indicadores, y eso redunda también negativamente en cuanto a la prestación de los docentes”.

Consultado sobre el ánimo de los docentes en esta compleja situación, el ingeniero Ferreyra dijo: “creo que hay una esperanza latente en ellos de que a la larga el proceso se mejore. Hemos tenido una reunión con el subsecretario de Políticas Universitarias que ha comprometido una acción para tratar de mantener el presupuesto de la universidad y de alguna manera que tenga una actualización. Los docentes, por suerte, están todos arraigados en Tierra del Fuego. Esta fue la principal gestión de la universidad, producir profesionales con los docentes que había en su momento, allá por el año 83, 84, 85, hasta los 90, y con esos profesionales formar el actual cuerpo docente que podemos decir que son todos fueguinos. Ellos tienen sus bienes, sus viviendas, sus familias aquí en Tierra del Fuego, sus esperanzas puestas en mejorar en Tierra del Fuego, y yo creo que hablando con las autoridades locales, sean del Gobierno provincial y los municipios, compartiendo algunos criterios, la Tecnológica puede mantener el equipo docente. Es la esperanza nuestra de que no se vayan, que no estén buscando otro horizonte, porque desde Tierra del Fuego, gracias a Dios, y lo digo así con toda alegría, con todo orgullo, la UTN es para todos los fueguinos”.

Recordó que muchos profesionales “han podido viajar al exterior para perfeccionarse, prestar servicio en alguna empresa durante un tiempo y volvieron, y eso habla de la calidad de formación de los profesionales de Tierra del Fuego. Hablo en general, no solo de la Tecnológica, porque Río Grande es una ciudad también, para repetir la misma palabra, es una Ciudad Tecnológica que no tendrá materialmente esa visión de películas de ciencia ficción, pero en la intimidad, en el cerebro de todos nuestros ingenieros, médicos, abogados, contadores, hay un mundo de tecnología que hace que Río Grande siempre esté abierta a nuevas esperanzas, nuevos proyectos, y la tecnológica está en esto”.

“Sin formación científica, Argentina no tendrá libertad ni prosperidad”

Consultado sobre cómo imagina estos cuatro años por delante del gobierno de Javier Milei y la postura del Presidente sobre la educación superior, el ingeniero Mario Ferreyra observó que “68 premios Nobel de todo el mundo y de distintas disciplinas, llamémosle porque ellos sí son maestros, estos premios Nobel, porque son pocos los que llegan a ese reconocimiento, le llamó la atención al Presidente acerca de que las universidades y los institutos de ciencia de la Argentina no sólo colaboran con el bienestar del pueblo argentino, sino con el resto del mundo. Argentina es el único país de Latinoamérica que ha desarrollado una vacuna contra el COVID en el laboratorio Casara, que esperamos darle el doctor honoris causa durante este año, si las circunstancias nos permiten, y tiene altísimas contribuciones en la lucha contra el cáncer, o sea en materia de salud, en materia de nuevos fármacos, en materia nuclear, es uno de los diez países que tiene la mejor formación en sus científicos y en materia espacial, es uno de los pocos países que desarrolla sus propios satélites para comunicación y observación de la Tierra”.

Preguntado si el presidente Javier Milei va a atender esto, el Decano dijo: “creo que a la larga va a tener que entender, porque un país sin profesionales, sin ingenieros, sin científicos, es medio difícil que sea un país donde haya libertad, y si al Presidente le gusta tanto la libertad, y le agrega una palabra después, bueno, yo por lo menos puedo decir que sin ciencia, sin formación de ingenieros, o sea, de profesionales de base tecnológica, es imposible la libertad que él pregona y arenga a todos los jóvenes, a todo el mundo. Creo que esto le va a hacer entender que tiene que volver a la inversión en ciencia, que el CONICET que defenestró, no es así como decía que la NASA, que nada tiene que ver con la organización del CONICET, porque éste abarca casi toda la rama de la ciencia y la NASA es nada más que para la ciencia espacial, de la cual nuestra Comisión de Actividades Espaciales -CONAE- que tiene acuerdos con la NASA y otras agencias espaciales europeas y con otros países; es una de las pocas comisiones que el Director General de la NASA visitó en todo el mundo. Él lo hizo el año pasado en Córdoba, donde pudimos compartir su presencia, y realmente es incomprensible que se ataque, se defenestre así a los científicos, porque puede ser, como en toda organización, que haya dos o tres que no le pueden gustar a alguien por determinadas actitudes, pero el 98% de los científicos del país, y lo que yo conozco de todos los institutos de ciencia, porque fui vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y visité los 13 centros científicos nacionales y los 63 que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la que más organización tiene en materia científica, digamos que presenta una organización muy sólida, de donde se nutren muchos otros científicos del mundo y de los países más desarrollados”.

Reparó que “si hablan de Estados Unidos, de Estados Unidos también les interesa ver cómo el desarrollo de todos nuestros sistemas científicos, incluso el sistema universitario, porque lo que ellos convocan, tanto universitarios como científicos, después tienen alto rendimiento en las sociedades científicas y académicas de Estados Unidos”.

“La UTN es totalmente gratuita”

El ingeniero Mario Ferreyra resaltó que “la UTN es gratuita. Esto hizo que para este año tengamos un ingreso de 247 inscriptos que están terminando de cursar el curso de ingreso y ahora se van a agregar algunos porque es difícil sostener económicamente a un alumno en el norte, sea desde Ríos Gallegos para arriba”. “Yo no creo que con menos de 400.000 pesos pueda estar un joven donde tiene que alquilar, comprarse la comida, la vestimenta, todo el equipamiento académico donde están incluidos libros y todo. Es muy difícil para una familia con uno o dos sueldos poder sostenerse, o sea que han optado por quedarse”.

“Incluso –continuó Ferreyra- nuestro acuerdo con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), que dicta Abogacía, Contador Público, Recursos Humanos, Licenciaturas y Administración de Empresas, tanto acá en Río Grande y en Ushuaia, Abogacía, también ha aumentado su matrícula”.

“Puedo decir la cuota sin complejos –se animó- porque es la cuota que es de 176.000 pesos (de la UCES), pero hablando con las familias, muchos dicen yo no sabía que la cuota era esta, creían que era más alta, porque en el norte son más altas las cuotas, entonces a mí me conviene convencer a mi hijo para que se quede acá, porque yo no puedo disponer, si va a un lugar como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, del dinero que va a implicar el costo de su estadía estudiando. Y hacer las cuentas es fácil, si uno tiene que gastar entre 400 y 500 mil pesos por mes, y pagar 176 por el costo de seis años de carrera o siete, yo creo que han optado por quedarse en Tierra del Fuego y en el caso de la UCES es privada y como señalé, incluso les conviene a los alumnos, le conviene a las familias por su accesibilidad y calidad en la formación profesional”, señaló.

Creció la matrícula de alumnos

Consultado sobre la organización de la UTN para el presente año, Ferreyra contó que “hasta ahora estamos en el curso de ingreso, con los exámenes de febrero y marzo, y cuando empiecen las clases, ahí ya tenemos que desarrollar una planificación así de entrada, para ver qué cantidades de alumnos hay por cátedra, por curso, o sea, del primer año, y por cada cátedra, porque hay distintas cantidades, y ahí ver cómo organizamos los recursos que tenemos, de laboratorios, talleres, las clases teóricas las podemos dar, ha aumentado mucho la cantidad de alumnos, nos obliga a usar para el primer año los gimnasios, es cierto, poner sillas plásticas, las sillas que tenemos, y para la parte de talleres, veremos cómo nos organizamos, con qué cantidad de comisiones, para que los alumnos puedan participar, y hasta dónde lleguen los reactivos y los materiales que van perdiendo capacidad de uso, por el uso que le estamos dando, ya se van gastando, se van poniendo obsoletos”.

“Entonces, hay que ir cambiándolo cada tiempo, y es probable que tengamos para hasta mediados de año, si no tenemos una asistencia rápida por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, y digamos, una acción política también eficaz por parte del Consejo Interuniversitario Nacional, que deberá encontrarse con las autoridades nacionales”.

También lamentó que “le bajaron el rango a la Secretaría de Educación, ahora es Subsecretaría, es una lástima, porque pusieron en evidencia también estos premios Nobel, de que hayan suprimido el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los ministerios de Educación, se haya transformado en secretarías, y las por especialidad, como es la educación universitaria, en Subsecretaría. Ojalá que las palabras del Subsecretario se conviertan en realidad y pueda convencer al Presidente de que su fuerza de gestión está en el sector académico y científico, acompañando al sector industrial, por supuesto, no es formar profesionales por el hecho de formarlos, sino de formarlos para aquello que le da más grado de libertad a la Argentina”.

Agregó que “esto es hacer crecer la economía como todos piden”.

Sede de la UTN en Tolhuin

Se le preguntó si la FRTDF de la UTN abrirá una sede en el corazón de la Isla, el ingeniero Mario Ferreyra recordó que “también teníamos un terreno en Tolhuin y nos dejaron sin ese predio. La municipalidad tiene sus criterios, todo terreno que se le otorga a la Universidad, sobre todo la nuestra, constituye una reserva estratégica para en algún momento construir la sede.

Pero también hay que decirles a algunos de nuestros dirigentes que, en otras provincias, tanto sea el Gobernador como los Intendentes, ponen el terreno, construyen la sede y después nosotros vamos con los docentes. Y ese es el movimiento económico que después tiene la ciudad con el desarrollo de las primeras carreras, abriendo nuevas carreras con lo que se comienza con algo; abriendo enseñanza preuniversitaria, enseñanza no formal, y eso crea una economía importantísima en la ciudad.

Aquí en Tierra del Fuego –por ejemplo- si nos ponemos nosotros a contar lo que hemos hecho, somos cerca de 600 empleados, tanto desde el Jardín de Infantes (Rosarito Vera) como desde la Universidad, y hay que juntar los 600 sueldos a fin de mes”.

Finalmente, se le repreguntó al directivo docente sobre la quita del terreno en Tolhuin, respondió que “nos sacaron el terreno. Esperemos que nos den algo nuevo. Por lo menos dijeron que nos iban a dar algo. Pero aprovecho para recordarle cariñosamente al Municipio de Tolhuin, si nos dan un terreno y nos ayudan a construirlo; porque también nos dan el terreno y después nos dicen ustedes inviertan, y es una universidad nacional. Cuando podemos invertir, lo hacemos, pero generalmente la ayuda la tiene que poner el gobierno local en búsqueda justamente de mayor acompañamiento”.

(Colaboración: Ramón Taborda Strusiat)

