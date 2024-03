Futuro incierto para las obras públicas de la Provincia

El Ministro de Economía de Tierra del Fuego, Francisco Devita, llevó a cabo una serie de encuentros cruciales en la capital argentina, donde mantuvo diálogos con altos funcionarios del gobierno nacional. Durante esas reuniones, el funcionario fueguino planteó la alarmante situación de las obras públicas paralizadas en la provincia debido a la suspensión del financiamiento comprometido por el gobierno central. Sin embargo, las respuestas recibidas, según reflejó en ((La 97)) Radio Fueguina, no ofrecieron un horizonte alentador en términos de una pronta reactivación de dichos proyectos.

En sus declaraciones, Devita detalló las reuniones sostenidas el pasado 5 de marzo, resaltando encuentros con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de relaciones con las provincias. En estos encuentros, el ministro expresó ante sus colegas de Nación la grave preocupación por la falta de fondos que ha detenido varios proyectos de vital importancia para el desarrollo de Tierra del Fuego.

Evidenciando la urgencia de abordar la situación de las obras públicas en la provincia, Devita enfatizó: «Pude plantear un poco la situación de la provincia, comentar que nosotros tenemos, por ejemplo, obras que tienen ejecución con financiamiento nacional, que estaba garantizado, obras con convenios firmados y que ahí están paradas, porque falta remisión de fondos».

Las obras en cuestión representan una inversión significativa, alcanzando los $10,600 millones, e incluyen proyectos clave como la instalación de lotes de gas, la construcción de gimnasios y programas de viviendas en Ushuaia y Río Grande. «Por un lado, reclamé el cumplimiento de los convenios firmados», declaró, subrayando la importancia de que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos establecidos.

Sin embargo, las respuestas obtenidas no brindaron la claridad esperada. Según Devita, se indicó que se aplicarían criterios técnicos para determinar qué proyectos se continuarían, priorizando la criticidad de las obras. «Van a analizar, se van a tomar un tiempo para analizar todas las obras que están en ejecución, por más que haya un convenio firmado, para decir si van a continuar o no, en función de restricciones financieras, presupuestarias, disponibilidad y en función de criticidad, si ellos consideran que hay una obra que no es crítica para la provincia, no la van a continuar», explicó.

Esta falta de certeza sobre el futuro de las obras genera aún más preocupación en Tierra del Fuego. Devita expresó su inquietud respecto a la imposición de decisiones desde el Gobierno Nacional, en lugar de un proceso consensuado. «No parece ser el camino del consenso respecto de la elección de la criticidad de una obra, sino que va a ser más bien una imposición», lamentó.

Además, se señaló la falta de claridad sobre quién sería responsable de determinar la criticidad de cada proyecto, lo que genera incertidumbre en la provincia. «Recién en el transcurso de esta semana se dio por aceptada la renuncia del ministro de Infraestructura anterior, entonces todavía no está el área específicamente delineada dentro del Ministerio de Economía que lo va a trabajar», destacó Devita.

A pesar de las respuestas poco alentadoras, el ministro celebró la oportunidad de plantear las preocupaciones de Tierra del Fuego y destacó la necesidad de previsibilidad en las decisiones gubernamentales para permitir una gestión eficaz de los recursos provinciales. «Panorama muy difícil, pero también el día 6 cuando, nos reunimos con los distintos ministros, tuvimos todos un criterio unánime de solicitar de alguna manera que haya previsibilidad», concluyó Francisco Devita.

La situación deja en evidencia un panorama complejo para Tierra del Fuego, con obras esenciales en espera de financiamiento y falta de certezas respecto a su continuidad. Las autoridades provinciales aguardan con expectativa un curso de acción claro por parte del gobierno nacional para resolver esta situación crítica.