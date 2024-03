Buen aumento de gastronómicos en paritarias, pero debajo de la inflación

El titular del gremio describió la situación de los trabajadores del sector, tras haber alcanzado en paritarias un aumento considerable, aunque no suficiente en virtud de la creciente inflación que provoca pérdida del poder adquisitivo.

En una reciente entrevista por ((La 97)) Radio Fueguina, Ramón Calderón, secretario general de la seccional Tierra del Fuego de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos UTHGRA, compartió su visión sobre la situación de los trabajadores del sector. Básicamente, destacó los logros obtenidos en las paritarias, pero subrayó que aún persisten dificultades económicas.

«En el turismo y la gastronomía en toda la provincia, la verdad que bien», afirmó Calderón en cuanto al impacto positivo del tipo de cambio favorable del dólar, que provocó un aumento el flujo de turistas extranjeros en la región. Sin embargo, a pesar de altos niveles de ocupación hotelera y gastronómica, el aumento salarial del 90% obtenido en las negociaciones paritarias no resulta suficiente para contrarrestar la inflación.

«Se consiguió un 90% de aumento, en una situación de inclusive de adelantar la paritaria ya que estamos en una paritaria del 2023 que finalizaba recién en mayo», explicó el sindicalista. Añadió que este aumento se divide en tres cuotas, pero que incluso al finalizar el proceso en mayo, apenas llegarían al 240% del básico, un incremento significativo pero insuficiente ante la constante depreciación del peso debido a la inflación.

No obstante, insistió en su apreciación de que, pese a los incrementos logrados, «nos termina comiendo la inflación. Muchas veces plantea algún empresario la diferencia por la propina, según el lugar, y la verdad que la propina, si trabajas en gastronomía, te llevas la comida, no vamos a negar que ayuda. Pero no hace al sueldo».

El sindicalista también destacó el impacto del costo de vida en la provincia, al mencionar que «hablar de $1 millón prácticamente se lo come un alquiler acá en Ushuaia», reflejando así la dificultad para los trabajadores de mantener un nivel de vida adecuado incluso con los aumentos salariales.

En medio de tantas dificultades, Calderón consideró importante sostener las inspecciones laborales para reducir la informalidad y proteger los derechos de los trabajadores. «Cuando uno encuentra a alguien en negro, automáticamente se abre el diálogo con el empresario o dueño, muchísimas veces se llega a un buen entendimiento», afirmó.

En otro orden, el líder gastronómico expresó su preocupación por la persistencia de trabajadores en situación irregular en distintos establecimientos de la provincia, y que eso es lo que justifica las constates inspecciones que llevan a cabo desde el gremio. Ejemplificó con el caso de un hotel en Ushuaia donde el 100% del plantel laboral estaba en negro.

La situación descrita por Ramón Calderón refleja los desafíos continuos que enfrentan los trabajadores del turismo y la gastronomía en Tierra del Fuego. A pesar de los aumentos salariales, la inflación y la informalidad laboral siguen siendo obstáculos importantes para la estabilidad económica.