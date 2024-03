Advierten sobre intentos de estafas mediante ciberdelito

El Banco de Tierra del Fuego reitera a sus clientes no compartir sus datos ni claves y estar atentos ante los intentos de estafa de ciberdelincuentes. Aunque no es el único método, uno de los intentos de estafa más común en los últimos días consiste en un correo electrónico en el que se indica a los clientes la necesidad de «Desbloquear la cuenta» ante movimientos extraños o «Validar la Identidad», haciendo clic en un enlace que lleva a un sitio falso; de no hacerlo, dice el comunicado, se tomarían medidas como el bloqueo o suspensión de la cuenta. Luego de hacer clic en el mail, los clientes son redirigidos a una página web que simula ser el Home Banking de una entidad bancaria. Allí, con el argumento de actualizar sus datos, se los llevaba a compartir información sensible como Usuario y Clave de Home Banking, casilla de mail y contraseña de mail, además de los números de la Tarjeta de Débito y Token. Con esta información, los ciberestafadores tienen todos los datos necesarios para operar en el Home Banking del cliente estafado.

Ante esta situación, el Banco provincial recuerda que el ingreso a Home Banking siempre debe hacerse desde el sitio web oficial de la entidad (www.btf.com.ar) y asegurarse que se encuentra en el sitio oficial, chequeando que en la barra de direcciones del explorador de internet se lea “btf.com.ar” y no algo similar. También es importante escribir la dirección en la barra superior y no acceder por los resultados de los buscadores como Google, Bing u otros. Más allá del caso específico del BTF, tampoco se debe confiar solamente en la apariencia de ningún sitio ya que esta puede ser simulada fácilmente por los delincuentes. Además de referir a sitios falsos, los correos maliciosos pueden llevar a los clientes a descargar aplicaciones que permiten a los estafadores tomar control de los teléfonos o las computadoras, u observar las pantallas cuando el cliente opera para robar la información que luego le permita operar.

A su vez, el BTF recuerda que ante cualquier duda deben comunicarse con el Banco a través de los canales oficiales listados en el sitio www.btf.com.ar. En este sentido, el BTF también reitera que no cuenta con redes sociales y alienta a la población a no compartir o hacer públicos a través de Facebook, Twitter, Instagram u otras, posibles inconvenientes con el uso de Home Banking dado que los estafadores aprovechan esta información para contactarse con los clientes ofreciéndole ayuda en nombre del Banco.

Ante el crecimiento de la utilización de canales electrónicos, los delincuentes han aumentado los intentos de estafas y actualizan constantemente sus técnicas para engañar a los clientes. Esto derivó en campañas de concientización de todos los bancos del país que se suman a aquellas que el BTF realiza de forma constante. Para evitar confusiones y estar siempre alerta, es importante estar actualizado con información de canales oficiales de las entidades bancarias. En el caso del Banco Provincial se invita a todos los interesado a encontrar más consejos de seguridad en su sitio web www.btf.com.ar