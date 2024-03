Chubut: Intentaron estafar a jubilados haciéndose pasar por Netflix

Las estafas a jubilados por parte de malhechores haciéndose pasar por Netflix ya llegaron a la Patagonia y se detectó un caso en Chubut.

Este domingo, un usuario de X (ex-Twitter), comunicó que sus abuelos recibieron el llamado de un número de WhatsApp que se había pasar por Netflix Argentina

Los estafadores enviaron un enlace a los damnificados e intentaron llamarlos varías veces. La metodología de la estafa justamente es ofrecer un descuento del 50% para los jubilados y, así, obtener los datos de las personas y sustraer una gran cantidad de dinero.

Según el relato de una víctima en TN: “Les mandé un mensaje para que me brinden más información, porque estaba interesada en la promoción. A los tres días me llamaron por teléfono, me preguntaron cuánto estaba pagando por el servicio y que me iban a dar un descuento de la mitad”.

A los pocos minutos, a la mujer le llegó un correo con una clave de acceso con el que pudieron acceder a su sistema por medio de la app Quick Support y ver sus cuentas bancarias: “El mail estaba en inglés y no entendía nada, era larguísimo encima. Les pedí que me dijeran cómo hacer para acceder a la promoción y me hicieron descargar una aplicación a mi celular”.

En medio de la charla, el supuesto empleado de Netflix le brindaba datos de la mujer, lo que hacía confiar en ellos. “Me dijeron mi CUIT y que también que estaba pagando el servicio desde Superville o Banco Provincia. Para mí estaban entrenados, parecían operadores de verdad”, contó la jubilada.

Una vez adentro de sus cuentas bancarias, le robaron casi 80 mil pesos de MercadoPago, hicieron una transferencia de 400 mil pesos de Banco Provincia y sacaron un préstamo personal del Banco Superville de 266 mil pesos, pero que a 60 cuotas el pago total asciende a 1.688.000 pesos. También hicieron una compra en una carnicería de Devoto por $177.

