Los principales anuncios de Melella en la Legislatura

Gustavo Melella, gobernador de la provincia, dejó inaugurado este viernes el 41º período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Lo hizo con un extenso discurso en el que, además de focalizarse en una profunda y devastadora crítica sobre el nuevo gobierno nacional, puntualizó sobre algunos temas de importancia para Tierra del Fuego.

En el segmento donde Melella esgrimió fuertes críticas sobre la gestión que encabeza Javier Milei, a modo de definición sentenció: “Argentina vuelve a asistir a un proyecto que ya conocemos y vivimos en su esencia más profunda. Un modelo político, económico y social que prioriza intereses sectoriales, que intenta complacer al FMI con ajuste a costa de los trabajadores y desconociendo a las provincias”. Y como contrapartida, analizó: “Quieren convencernos de que haciendo caer salarios, jubilaciones, derechos sociales básicos, dejando de hacer obras públicas, llevando a la recesión a las provincias, se van a lograr equilibrios macroeconómicos”.

Denuncia no tan «anónima«

En otro de sus párrafos, el gobernador cargó duro, casi con nombre y apellido, sobre el supermercado con importante supremacía en la Patagonia, especialmente en Tierra del Fuego, a quien reprochó la mala práctica de aplicar aumentos desmesurados: “Grupos empresarios argentinos que la tienen toda, hace años, yo no creo que acomoden los precios en favor de la gente, van a querer seguir ganando mucho más, como lo han hecho los grandes supermercadistas de nuestra provincia y de la Patagonia. La verdad es que hay un ajuste por inflación muy claro” criticó al respecto.

En cambio, tuvo elogiosos conceptos sobre el mega proyecto productivo Fénix, del consorcio que encabeza la empresa Total establecido frente a la costa al Norte de la provincia, puntualizando que la iniciativa implicará la sustitución del 73% de la importación de gas: “Una inversión de más de 700 millones de dólares. Cuando esté funcionando Fénix, para los que dicen que Tierra del Fuego no aporta nada, el 73% del gas que se importa va a ser reemplazado por el gas de Tierra del Fuego”.

Más fueguinos, más viviendas

Melella aprovechó su intervención para contextualizar la siempre dinámica cuestión poblacional de la provincia, e informó de la llegada a Tierra del Fuego de más de 10,000 personas en el último tiempo: “Tenemos 10.085 nuevos cambios de domicilio. Creció el incremento de cambio de domicilios, un 5.45. Son argentinos y argentinas que decidieron venir a vivir a Tierra del Fuego buscando un futuro mejor. Y eso es una complicación también que tenemos que saberlo, porque seguramente en muchos casos es más acompañamiento social. A pesar del contexto de ajuste y negatividad que vivimos, estamos convencidos que en Tierra del Fuego tenemos una esperanza cierta de un bienestar, de vivir mejor”.

En términos habitacionales, anunció que el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat implementará desde este año la novedad de alquilar viviendas en desuso o recuperadas, como una herramienta más para paliar la grave crisis que en esta materia vive Tierra del Fuego. Al respecto, explicó: “Trabajamos con el IPV en el programa de alquiler popular. Es una operatoria donde el IPV alquilará a un valor justo y razonable viviendas que ya tiene o próximas a construir. Ese valor del alquiler no podrá superar el 25% o el 30% del ingreso. Esta modalidad existe en el IPV, pero estaba archivada”.

Extenso y puntilloso discurso de Gustavo Melella en la Legislatura provincial.

Comedores esenciales y tarjeta alimentaria

Gustavo Melella abordó también los servicios que el Estado brinda en comedores escolares y centros infantiles, y aseveró que serán declarados esenciales como forma de garantizar su sostenibilidad en el tiempo, independientemente de vaivenes políticos o económicos: “Vamos a enviar en los próximos días un proyecto de ley para declarar como servicio esencial a los comedores escolares y a los centros integrados infantiles. En esta crisis, por una medida contra un gobierno no podemos dejar sin comedores a los pibes y las pibas. Yo sé que quizás no haga falta, porque cuento con la gran buena voluntad de los servidores públicos, pero a veces algunas cosas se cruzan, entonces para garantizarlo y que estemos todos en paz, necesitamos garantizar que nuestros chicos y chicas coman bien”.

En un anuncio que causó buena expectativa, el titular del Ejecutivo fueguino mencionó el reemplazo del módulo alimentario por una tarjeta de compra, tal como ya se implementa en otras provincias del país. “Seguimos con un fuerte trabajo en el acompañamiento social a los que más sufren de nuestra provincia, fortaleciendo el programa alimentario con el nuevo programa de la tarjeta. Cuanto antes mejor, dejaremos de repartir los módulos que siempre tanto problemas hay, que si viene esto, no viene el otro. Tendrán su tarjeta y para que también ese dinero que es mucho en acompañamiento social, se derrame sobre todos los comercios más pequeños y medianos, no sobre solamente cuatro o cinco”.

Salarios de los tres poderes

Por su parte, el gobernador fueguino hizo alusión a los siempre cuestionados niveles de ingresos de dirigentes y autoridades políticas y judiciales. En tal sentido, se comprometió a promover la equiparación de sueldos en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial: “Vamos a convocar a otros poderes para lograr una mirada solidaria del salario. No va en desmedro de nadie, pero a veces con toda libertad y autonomía que tiene cada poder, algunos pueden dar mejoras salariales significativas. Y hoy tenemos que tener una mirada solidaria con los demás, una mirada solidaria con el policía, con la enfermera, con el médico, con los trabajadores de los centros infantiles. Entonces vamos a convocar a los responsables de la Justicia, del Tribunal de Cuentas, de la Legislatura, para discutir. En un contexto complicado y difícil no puede faltar esa mirada solidaria”.

Una materia en la que Melella también puso el acento durante su discurso de apertura del período de sesiones legislativas, fue la implementación paulatina y creciente de la digitalización del Estado, como remedio frente a la acostumbrada burocracia.

EL BTF no se privatiza

Asimismo, Melella enfatizó que, contrariamente a la ola privatizadora que parece caracterizar a la gestión en la Nación, Tierra del Fuego no tiene previsto privatizar el Banco provincial, que seguirá bajo la órbita del Estado. “El banco estatal repartió dividendos al Tesoro provincial que van a la caja jubilatorio y a las pymes. La manera más sólida de respaldar el carácter estatal del banco es compatibilizar que desarrolla actividades sin la lógica estricta de las condiciones de mercado y al mismo tiempo que sea sólido, sustentable y tenga por sí mismo la solvencia que se necesita. El Banco de Tierra del Fuego no será privatizado, no necesita ser privatizado, es solvente rentable y cumple un rol de desarrollo”, consignó.

Reforma constitucional

Finalmente, el gobernador Gustavo Melella dedicó un importante párrafo a argumentar su iniciativa, ya aprobada por los legisladores, de concretar este 2024 una reforma de la Constitución de Tierra del Fuego de 1991, en la búsqueda de adaptarla a los nuevos tiempos que corren: “La reforma de la que tanto hablamos, es parte de esta transformación colectiva y no es un deseo o un interés personal, nada más lejos de eso. Deseamos, no que se vea o se sienta como la pérdida de una Constitución que fue hecho con tanto espíritu y compromiso en su momento”. En tal sentido, sostuvo que “si uno busca transformar la provincia, tiene que transformar su médula también y la médula de una provincia de la Constitución. El mundo cambió, entonces tenemos que animarnos a dar esa discusión”.

Finalmente, apeló en su consideración de que, hoy, “es el momento, es la provincia que queremos para los próximos 30 años. Después vendrá alguien que la mejorará. Es el momento, la oportunidad de volver a pensarnos como fueguinos, de volver a proyectarnos hacia un futuro” concluyó el gobernador fueguino, Gustavo Melella.

