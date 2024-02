Cerca de diez obras se encuentran paralizadas en la ciudad

Desde diciembre hasta la fecha, se notó una desaceleración en las obras en la ciudad, si se lo compara con los meses previos a los mencionados. Sin embargo, esta situación supera a los objetivos predispuestos por el Municipio de Río Grande.

Así lo expuso el Intendente Martín Perez en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, donde contextualizó qué estuvo pasando en los últimos meses con las obras. Abordando el tema, recordó que “veníamos con una impronta de obras muy fuerte en la ciudad. Estuvimos trabajando mucho en los barrios de la ciudad, hasta fines del año pasado, y el objetivo fue poder continuar con esa idea de trabajo de siempre”.

Sin embargo “pasaron cosas que fueron complejas en el país”, mencionando que el primer obstáculo que vivieron “fue que a raíz de la asunción del Presidente, hubo una devaluación del 100%, y eso significó un desbarajuste tremendo en los costos de la construcción a nivel nacional y local”.

Como consecuencia, el Intendente mencionó que estos aumentos “nos complicó enormemente, e hizo muy difícil para nosotros, como Municipio, así como también para las empresas poder abordar el retome de las obras que venían en ejecución”.

Continuando con los inconvenientes que vivieron, el Intendente mencionó a “la política del Gobierno nacional, de cortar todas las obras con financiamiento nacional. Hoy tenemos casi diez obras paralizadas por falta de recursos nacionales, falta de vínculo, de contacto con los responsables de Infraestructura a nivel nacional, que también es otros de los problemas que tenemos”.

Pese a estos impedimentos, el mandatario resaltó que tomaron la decisión de “sostener las obras prioritarias”. Asimismo, aseveró que “no vamos a dejar de hacer obras más allá del contexto nacional tan complejo que estamos viviendo”.

Atento a la urgencia de obras en relación a las infraestructura vial, comentó que “estamos avanzando con una obra de mejoramiento en todo lo que es la Ruta 5” (paralela a Echelaine), así como también “un mejoramiento en toda la traza de la ex Av. Islas Malvinas, porque también necesita un mejoramiento esa zona”.

En esta misma línea añadió que continuarán con los hormigonados de las calles, las cuales “ahora pudimos terminar de cerrarlas, porque entre diciembre y febrero el costo del hormigón creció más del 100%, valores que son imposibles de manejar al ritmo que lo veníamos haciendo antes”.

Ante toda la situación que dejó reflejada el Intendente, fue consultado por el medio cómo evalúa políticamente este momento, a lo que mandatario expresó que tienen diálogo con líneas intermedias del Gobierno Nacional, las cuales son equipos técnicos que se desempeñan desde hace años en este sector. No obstante, la situación continúa estancada, ya que el intendente comentó que “ellos mismos nos dicen que no tienen jefatura. No se han designados directores, funcionarios políticos que tienen que ordenar el accionar de las diferentes áreas del Gobierno Nacional, hablando puntualmente de obras públicas”, por lo que evaluó que “hay una decisión política de no hacer obras públicas en el país”.

Preocupado por la situación que mencionó le surge la interrogante de “¿cómo administramos nuestros recursos locales para darle prioridad a aquellas obras que son centrales?”, comentando que un caso puntual es el Mercado de Productos Locales, Ex Kiosco Fénix, ya que debieron continuar la obra con fondos municipales, “porque es una obra muy importante para la ciudad, que va a jerarquizar la vida del centro de la ciudad, de nuestra producción local, que es trabajo también”.

Otra obra que continuará en ejecución, pero con recursos propios del Municipio es la del Natatorio, ubicado en Chacra II. En este sentido, el Intendente resaltó que “se utilizarán muchos recursos municipales para financiarla”, pero “haremos el esfuerzo”.

En cuanto a las obras de mayor extensión, como la obra del Muro Costero, o el entubado pluvial del barrio Malvinas Argentinas, mencionó que “requieren un presupuesto enorme, que no estamos en condiciones de afrontar, y que lamentablemente, ha significado el parate de esas obras”, lamentándolo, ya que que generaba mucha fuente de trabajo. “Calculamos que solamente con las obras nacionales, estábamos empleando cerca de 200 trabajadores de la construcción de nuestra ciudad, que por una decisión del Gobierno Nacional, hoy están sin trabajo. Eso es lo que nos preocupa realmente”, aseveró.

Al ser consultado sobre los dichos de Nación, de continuar financiando las obras que ya se encontraban en ejecución, el mandatario expresó que “eso es algo que se manifestó en algún medio de comunicación, pero en términos administrativos, que llevan mucho tiempo, no pasó. Desde el 10 de diciembre del año pasado, hemos enviado los certificados de obra y no hemos obtenido respuesta alguna de Nación”.

En esta misma línea, señaló que desde el Municipio, se realizan las certificaciones correspondientes para presentarlas al Gobierno Nacional y así recibir la financiación para las obras, pero no hay respuesta alguna, reiteró. Ante este problema, el Intendente Perez sostuvo que “esto no es una crítica, sino una descripción de la realidad que atraviesa nuestra ciudad, así como también el resto de las ciudades del país. Estamos planteándole al Gobierno que revierta la decisión, porque, que la máxima autoridad del país se corra de las obras centrales de infraestructura que se necesitan en las ciudades, la verdad que nos preocupa”.

Finalmente, planteó las interrogantes que le surgen a raíz de la decisión política del Gobierno Nacional: “¿se van a hacer cargo de mantener la Ruta 3 de nuestra provincia en invierno?, o ¿o vamos a tener que sufrir cientos de accidentes?, porque ni siquiera se han hecho los contratos de mantenimiento para sacar la nieve de la ruta”, expuso. “Son casos puntuales que nos preocupan y es un planteo permanente que le hacemos al Gobierno Nacional”, puntualizó el Intendente Martín Perez.