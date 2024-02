Caso Sofía Herrera: ¿alguien busca a «espanta la virgen»?

Lastimosamente se confirmó que la joven sanjuanina de la cual se esperaba una muestra de ADN no se trataba de la buscada Sofía Herrera, quien está desaparecida desde el 2008.

Sin embargo, la causa por la búsqueda no cesa e inclusive se profundiza. Por lo que desde ((La 97)) Radio Fueguina se dialogó con el Fiscal Mayor, Pablo Bramtti, quien se encuentra a cargo de la causa, e indicó que este año se concentrarán en dos ejes fundamentales: El nuevo identikit de Sofía Herrera, y en la búsqueda del único sospechoso en el caso. Se trata de Dagoberto Díaz Aguilar.

“El año pasado empezamos a trabajar con el tema del ADN. Lo que estábamos tratando es de determinar si era o no Sofía. Cuando me sumé a la causa, María Elena me planteó sus dudas sobre cómo se venía trabajando», asegurando que para la madre de la menor la única solución era realizar la prueba de ADN, explicó el Dr. Bramati.

Continuando con su relato, añadió que ante el planteo realizado por la madre de Sofía Herrera, se presentaron al Juzgado e insistieron en el planteamiento realizado por María Elena, agregando que la Dra. Santana los apoyó en la idea, por lo que realizó la solicitud e insistieron reiteradas veces a la provincia de San Juan en que remitan la muestra.

Tras esto, Bramati confirmó que «hemos tenido la información de que el ADN dio negativo. Así que debemos continuar con la búsqueda”, expresó.

En este sentido, indicó que la prioridad, junto a la madre de la niña desaparecida, será “empezar a trabajar fuertemente para establecer una búsqueda de Dagoberto Díaz Aguilar, en paralelo mientras buscamos a Sofia”.

Sin embargo, el Dr. Bramati sostuvo que será una tarea compleja, «porque es una persona que vive en el campo y en Tierra del Fuego, así como también en la Patagonia, hay grandes extensiones de estancias con muchas hectáreas. Pero tampoco es impensado buscarlo«, sosteniendo que «es cuestión de organizar las herramientas y recursos adecuados y focalizarlos”. Agregó: “Creo que por lo menos en el transcurso de este año vamos a poder realizar algún tipo específica respecto de él”.

En cuanto a la actualización del identikit, señaló que en los próximos días el policía Suárez ya lo tendrá presentado, por lo que se está expectante para reeditar la misma en toda la Patagonia argentina y chilena.

Asimismo, comentó que «se iba a hacer con una metodología y después se utilizó otra. Terminó siendo algo parecido, no a lo que se venía haciendo, sino a lo que podía circular en cualquier lugar que es un programa donde se cargaba cierta información y tiraba un rostro, pero lo puedo hacer hoy con 10 softwares distintos y arrojará 10 fotos distintas”, dijo sobre la generación por IA del identikit.

“Parecía muy aventurado confiar en un software y en otro no, o en todos y tener 10 fotos distintas”, finalizó considerando el Dr. Bramati.

