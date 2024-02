El asesino Abregú podría quedar libre según cómo la Justicia considere la evasión

En un caso que ha generado gran interés público, el fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Dr. Pablo Martín Bramatti, en ((La 97)) Radio Fueguina detalló extensamente la situación legal en torno a Ramón Abregú, el individuo acusado de homicidio de su mujer hace más de dos décadas. El fiscal explicó que Abregú estuvo prófugo por un extenso período hasta que se presentó el año pasado, argumentando que la causa había prescrito.

Sin embargo, su detención inmediata ha desencadenado un debate legal sobre si el homicidio podría quedar impune, dependiendo de cómo la Justicia interprete un segundo delito: la evasión.

«Es un caso muy complejo, con muchas aristas», explicó inicialmente Bramatti. «Impune en principio el caso no va a quedar, porque en realidad tenemos al autor, tenemos a la persona que lo cometió e incluso un tribunal en su momento, en el año 2001, lo condenó a cumplir una pena por el homicidio de su mujer embarazada».

El riesgo que se corre en este momento es que esta persona que hoy está privada de su libertad recupere justamente la libertad y no cumpla esa condena que el Tribunal en su momento le impuso.

Según Bramatti, el caso se complica aún más debido a la prescripción de la acción y la pena. «La prescripción de la acción es cuando una causa está en trámite, todavía no hay sentencia firme», explicó. «Entonces puede pasar que una persona, por ejemplo, comete un robo, el robo tiene una escala que va hasta seis años, si está prófugo de la Justicia más de seis años, puede presentarse después y decir ‘durante seis años no se hizo nada, no me encontraron, prescríbanme la causa’».

«Consideramos que esto no debe suceder, porque en principio hay dos causas bien distintas», señaló. La evasión, que según el fiscal Mayor también debe considerarse, tiene una pena de hasta dos años.

Bramatti expresó su oposición a la posibilidad de que Abregú obtenga la prisión domiciliaria. «Teniendo en cuenta que todavía tenemos la investigación de un delito pendiente y que ha demostrado que evidentemente no le interesa de ninguna forma respetar la legislación argentina y someterse a sus designios, nosotros no vamos a autorizar ninguna prisión domiciliaria», afirmó al respecto.

En última instancia, el fiscal Mayor Pablo Bramatti espera que la Justicia se pronuncie con prontitud y claridad sobre este caso. «Buscamos con estos fallos justamente que esto no suceda o que si sucede sea en la menor cantidad de casos», concluyó. «Igualmente somos confiados de que en realidad en la actualidad estas cosas es mucho más difícil que ocurran».

La decisión final de la Justicia será crucial para determinar si Abregú cumplirá su condena por homicidio, evasión o ambas.