Ordenaron liberar a los tuiteros detenidos por un posteo sobre Gerardo Morales

Para la fiscalía ya no existen riesgos para que sigan el juicio en contra de su libertad.

La justicia jujeña ordenó liberar a Nahuel Morandini y Roque Villegas, dos hombres que estuvieron presos más de 50 días por haber posteado en X (ex Twitter) mensajes sobre la vida personal del ex gobernador Gerardo Morales.

Para la fiscalía ya no hay riesgos de que los imputados enfrenten el proceso judicial que se abrió en su contra en libertad. Hay otro expediente abierto que tiene como imputada a una amiga de Morandini, Lucía González, una arquitecta acusada de viralizar el “chisme” en un grupo privado de WhatsApp. La mujer nunca estuvo detenida porque está afuera del país.

“Se ordenó la liberación de las dos personas detenidas en Jujuy por hacer un chiste por Twitter”, informó esta mañana el abogado Marcos Aldazabal, quien representa a Morandini. Junto a su colega, la ex ministra de Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, habían pedido el cierre de la causa por inexistencia de delito, pero hasta ahora no hubo respuesta a ese planteo.

La causa se inició por una denuncia de María Eugenia Tulia Snopek, esposa de Morales, el 4 de enero pasado. Un día después, Morandini y Villegas fueron detenidos.

Este lunes, el gobierno nacional intervino en la cuestión casi en el mismo momento que se concretaba la liberación de los sospechosos. “El presidente Milei quiere expresar su preocupación por una situación que tiene lugar en Jujuy, con relación a detenciones por hacer uso de la libertad de expresión en las redes sociales. Apelamos a la razonabilidad y a terminar con rasgos de autoritarismo estatal que por años estuvieron vigentes en esa provincia y le han hecho daño a la democracia”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni.

La semana pasada, el actual gobernador de Jujuy Carlos Sadir había dicho: “La gente no va presa por tuitear. La Justicia va a determinar cuánto tiempo puede estar preso alguien, no soy yo el que hace eso”. Y añadió. “Es una cuestión que maneja la Justicia. Tiene que ver con la afectación de derechos de los niños. Yo no tengo la más mínima participación y hay que verlo con el Ministerio Público Fiscal”.

