Villarruel cruzó a Duré: “Tenga el respeto de no usar la causa para politiquería barata”

Durante la serie de cuestiones de privilegio planteadas en la sesión del Senado, en su mayoría contra la titular del cuerpo, la senadora fueguina de Unión por la Patria María Eugenia Duré defendió la causa Malvinas y reclamó que al Gobierno “no le interesa”, al tiempo que le recordó a Victoria Villarruel que ella “hizo campaña” diciendo que era hija de un veterano de guerra, a lo que la vicepresidenta le contestó desde el estrado que “no haga politiquería barata”.

Duré arrancó el planteo contra Villarruel, el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino porque “en estos últimos días han pasado diferentes cuestiones” y “la causa Malvinas ha sido denostada por el gobierno de Milei”. Tras leer la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, consideró que no sabía “si se saltearon esta parte o si están haciendo como con el DNU, desregular Malvinas para entregárselas directamente a los ingleses”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo un cruce con la senadora María Eugenia Duré, vinculado a la cuestión Malvinas, durante la sesión preparatoria en la que ratificó sus autoridades https://t.co/pfozfa9Ss3 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 23, 2024

Sobre la visita a las islas del canciller británico David Cameron, la opositora criticó que “no hubo ninguna declaración de rechazo por parte del Gobierno nacional, de su parte y tampoco de Cancillería”.

Al citar noticias de medios extranjeros, citó: “Gran Bretaña tiene un solo objetivo, hacer todo lo posible para ayudar a Milei a alcanzar sus objetivos económicos, dándole menos motivos para presionar el botón de las Malvinas”. “¿Qué sería presionar el botón de las Malvinas?”, se preguntó.

La senadora dijo que Cameron llegó al Malvinas “así como lo hace un usurpador, vino sigilosamente” y cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado por esto “supo decir que la visita de Cameron era un tema de él y del gobierno inglés. Nuevamente no supieron rechazar lo que tiene que ver con la visita, que a nosotros sí nos ocupa y preocupa muchísimo”.

Al recordar que Milei en campaña confesó su “admiración por Margaret Thatcher, quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano”, la fueguina reclamó conocer “qué agenda va a tener el Gobierno respecto a la agenda Malvinas”.

“Veo muchas sonrisitas y la verdad que para nosotros es un tema que como fueguina no nos da gracia”, se quejó y entonces le dijo a Villarruel: “Usted durante la campaña dijo que era la primera hija de un veterano en asumir la presidencia de la cámara y la vicepresidencia de la Nación”.

También agregó que cree que al oficialismo “la cuestión Malvinas no les importa, no les interesa, no rechazan, no reclaman y dejan que vengan usurpadores a nuestra tierra”.

“Senadora, le voy a pedir que cuando se refiera a la causa Malvinas tenga el respeto de no usarla para politiquería barata. Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña. En mi casa, desde el ‘82, mi padre dio la vida y ofreció su tranquilidad, su cuerpo, su sangre y la de sus camaradas para que este país sostuviera el reclamo de soberanía. Así que por favor tenga el respeto de no usar la causa Malvinas, que es de todos los argentinos”, le contestó Villarruel.

Blanco agregó lo suyo y le respondió a Duré

Al haber sido mencionado por Duré, se metió también el senador radical Pablo Blanco, quien le sugirió a su comprovinciana “cambiar los anteojos porque de este lado nadie se está riendo”. Recordó que él viene “repudiando todo lo que tiene que ver con Malvinas”, como el caso de que “en el gobierno de la senadora preopinante no solamente no rechazaron, sino que permitieron y autorizaron que en el medio de la provincia de Tierra del Fuego se instalara un radar de una compañía inglesa. El radar todavía está funcionando y parece que ella se enteró un año después”.

Cuando ya no tenía la palabra, pero su par Oscar Parrilli le concedió una interrupción, Duré le respondió a Blanco que el excanciller Santiago Cafiero “en este Senado explicó cómo fueron las tratativas y cómo se instaló legítimamente ese radar”, mientras que a Villarruel le devolvió: “Yo no le falto el respeto a usted, yo lo que quiero es que no se le falte el respeto a los veteranos y caídos en Malvinas, y tampoco a la causa Malvinas”.