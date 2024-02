“El gobierno nacional está haciendo un ajuste de una manera alarmante”

El Legislador por FORJA, Federico Greve, habló con FM La Isla respecto a las medidas de ajuste del Gobierno nacional y sostuvo: “No recuerdo ningún gobierno nacional que tuviera tanta beligerancia, no solamente para los propios como para los ajenos, porque se maltrata de igual manera al que es aliado al gobierno que al que no lo es. Pareciera que la regla es querer imponer y no sentarse a resolver problemas”.

En este sentido, el parlamentario calificó de intempestivas las medidas que se toman a nivela nacional. “Están haciendo un ajuste de una manera alarmante y que impacta en los ingresos de los vecinos. Cualquier recomposición que se pueda hacer nunca va a alcanzar a la inflación que se proyecta en la Argentina, lo que se traduce en un panorama desalentador para la provincia y para el país en general”.

Greve indicó que es “la política la que tiene que sentarse y tomar el toro por las astas, y ver qué podemos hacer localmente para mitigar el impacto. No podemos callar y no elevar la voz con esta agenda impuesta”.

“Uno puede llegar a tener un proyecto de ley que pueda contener alguna situación, pero las medidas de ajuste se profundizan día a día con tanta velocidad y un impacto tan directo en el salario de las personas, que por más que se tomen un montón de medidas se topan con un DNU que desregula y cada uno empieza a cobrar lo que se le canta” refirió en cuanto a las herramientas que podrían implementar desde la Legislatura para enfrentar estos cambios.

En este sentido, agregó que “es difícil proyectar cuando no se sabe qué va a hacer el gobierno nacional, y es imposible planificar en un país con una inflación del 20% mensual. La situación no va a mejorar en el corto plazo. Veremos como usamos todas las herramientas que tenemos a mano para hacer frente a esta situación” al tiempo que lamento que “esto empieza a elevar la conflictividad social. Algunas personas podrán soportar esta situación y otras no van a poder cumplir con las obligaciones”.

Finalmente, adelantó que propondrá trabajar con los ejecutivos Municipales y de Gobierno provincial, para abordar los temas más urgentes. “Habría que trabajar sobre la coyuntura, que es lo que la gente más necesita. Tendremos que enfocarnos en tres ejes, la salud, lo que tenga que ver con lo alimentario y la educación de nuestros chicos”, concluyó.

