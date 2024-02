“El Gobierno nacional confirmó que no habrá paritarias ni aumentos para los docentes”

El ministro de Educación Pablo López Silva, confirmó que “desde el Gobierno seguimos con paritarias abiertas con todos los sectores sindicales” a poco de iniciar las clases. Además, remarcó que “hicimos una propuesta concreta ajustada a los recursos que tiene la provincia y en el marco del contexto nacional”.

Silva particularmente destacó que “mientras en la Provincia ponemos en el ingenio, la voluntad y el trabajo para acompañar a los trabajadores y trabajadoras, en el Gobierno Nacional confirmaron que no habrá paritarias ni aumentos para los docentes”.



En este sentido y en relación a la mirada del sindicato docente y el Gobierno, el Ministro explicó que “en paritaria hicimos la mejor propuesta dentro de la posibilidad real de los recursos de la provincia” y enfatizó “ni el Gobierno en general ni este Ministerio en particular hemos cerrado el diálogo, ni mucho menos la mesa paritaria con el sector docente” aclarando que “en realidad fue el sindicato quien cerró el diálogo siendo totalmente intransigente: o es lo que pedimos o no hay nada”, lamentó el Ministro.



Asimismo, fue muy claro y sostuvo que “no vamos a confrontar con los compañeros docentes. Entendemos el posicionamiento, reconocemos la compleja situación económica y en ese sentido actuamos. A diferencia de la Nación que no abrió las paritarias, que confirmó un congelamiento salarial, en Tierra del Fuego apostamos, como los últimos cuatro años, a paritarias libres pero atadas a los recursos que tenemos, con la realidad que vivimos pero con la mejor buena voluntad de poder encontrar alternativas posibles”.



López Silva recordó que “durante los primeros cuatro años de gestión, este Gobierno ha mantenido un diálogo abierto con todos los sectores de la administración pública. Y se sigue ese camino, pero debemos comprender además que la situación es muy compleja para todos. Hemos hecho la mejor propuesta posible, además con el compromiso de seguir trabajando”, recordó López Silva.



El Ministro provincial formuló estas declaraciones luego de encabezar en Tolhuin la presentación del Plan Jurisdiccional a desarrollarse en la provincia de cara al inicio del ciclo lectivo 2024.



López Silva inició la reunión con los equipos supervisores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo con el objetivo de presentar los Lineamientos Pedagógicos de la gestión 2024-2027.



Dentro de dichos lineamientos se enmarcan dos pilares fundamentales de trabajo: la presentación del Programa Provincial de Actualización Docente y la conformación de Equipos Técnico Pedagógica territoriales que acompañarán a las instituciones educativas.



“Los equipos de Supervisión son un pilar fundamental para el trabajo en contexto, en territorio, ya que son quienes acompañan diariamente a las instituciones en todo el trabajo pedagógico y administrativo”, destacó López Silva.



En este primer encuentro “pudimos conversar sobre la realidad nacional y provincial, la situación económica y salarial, así como el fuerte trabajo territorial y pedagógico que delineamos en esta continuidad de la agenda de trabajo del Ministerio”.



“Estamos trabajando intensamente desde diversos planos de cara al nuevo ciclo lectivo. Planteando los lineamientos a los cuerpos docentes, llevando adelante desde Diciembre un intenso programa de refacciones en edificios escolares, sentándonos con el sector para lograr los consensos necesarios y comenzar el año escolar, que es lo que todos queremos”, subrayó.



López Silva reiteró además la preocupación de las provincias respecto de la falta envío de fondos nacionales para el Fondo de Compensación Salarial Docente y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros, contemplado en la normativa vigente.



“Necesitamos definiciones más claras respecto a esto, de parte del Gobierno nacional, porque significaría una disminución en el salario de los docentes”, advirtió el Ministro quien además recordó que “también está el tema de la hora extendida, que es financiada con recursos nacionales, sobre lo que tenemos tampoco tenemos una definición”.

