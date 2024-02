Condenan a Ancalipe a 12 años de prisión efectiva  

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó este viernes 9 de febrero, a una mujer a la pena de 12 años de prisión efectiva tras encontrarla culpable del delito de estafa.



Se trata de Susana Ancalipe, quien continuará detenida tras la emisión del veredicto, luego que el Tribunal la hallase culpable de haber estafado a varias familias en Río Grande.



Durante la etapa de alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Ariel Pinno, había solicitado la pena que finalmente fue impuesta por el Tribunal.



En tanto, la defensa del imputado ejercida por el Dr. Lucas Sartori, había requerido al Tribunal que su defendida fuese absuelta en virtud de que los hechos habían trascurrido hace 10 años, o en su defecto, que la condena fuera acorde a una participación secundaria.



Susana del Carmen Ancalipe y su expareja, fueron acusados de estafar a más de 9 personas en desarrollos de vivienda que nunca se concretaron. La mayoría de las personas damnificadas, 10 años después de los hechos, no pudieron lograr acceso a la vivienda propia. Varios de sus clientes contrajeron préstamos personales para cumplir el sueño de la casa propia que nunca se concretó.



El hombre fue juzgado con anterioridad y recibió una condena de 4 años. En ese momento, la mujer no se presentó al debate por lo que fue detenida después.



La empresa Río Grande Construcciones, dirigida por Ancalipe recibía pagos regulares de sus clientes en la oficina comercial. La pareja engañaba a sus víctimas con modelos de casas que no eran construidas por la firma, certificaban contratos, emitían recibos y emparentaban su negocio con otros dos locales comerciales de la ciudad, con el fin de incrementar la credibilidad de los potenciales clientes.



El Tribunal de Juicio subrogante fue presidido por la Dra. Cecilia Cataldo, acompañada por la Dra. Marina Montero y el Dr. Fernando González.



Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 27 de febrero a las 13 horas.