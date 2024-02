Murió el ex presidente chileno Piñera en accidente de helicóptero

Hace minutos se informó que el empresario Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, falleció en un accidente de helicóptero en Lago Ranco. Fue confirmado por sus allegados. Otra persona más murió en el incidente.

En un trágico accidente aéreo ocurrido en el sector de Ilihue, en la localidad del Lago Ranco, Región de Los Ríos, el ex presidente de Chile Sebastián Piñera perdió la vida.

Según confirmaron ex ministros y amigos personales, Piñera se encontraba a bordo del helicóptero junto a otras cuatro personas, de las cuales dos fallecieron y tres lograron sobrevivir.

El helicóptero, en el que también viajaban el empresario Ignacio Guerrero, un hijo de Guerrero y Magdalena Piñera, se precipitó en medio del agua. Piñera, quien acababa de salir de la residencia de su amigo empresario José Cox, no sobrevivió al accidente.

Este lamentable suceso ocurrió mientras Piñera se encontraba disfrutando de unas vacaciones en el Lago Ranco. Según fuentes directas de AraucaniaDiario, el país lamenta la pérdida del dos veces presidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique.

Urgente: Reportan que ex Presidente Piñera muere en accidente de helicóptero en el Lago Ranco

Ex ministros y amigos personales de Piñera confirmaron que Piñera iba a bordo del avión, donde murieron 2 personas y se salvaron 3. El ex Presidente no sobrevivió.

Un accidente aéreo se registró la tarde de este martes en el sector de Ilihue, en la localidad del Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.

El helicóptero se precipitó en medio del agua.

Ex ministros y amigos personales de Piñera confirmaron a Ex-Ante que Piñera iba a bordo del avión, donde murieron 2 personas y se salvaron 3.

El ex Presidente no sobrevivió.

Piñera venía saliendo de la casa de su amigo, el empresario José Cox, cuando despegó en el helicóptero.

En el helicóptero iban entre otros el empresario Ignacio Guerrero, un hijo de Guerrero y Magdalena Piñera, además del ex Presidente.

Ex Presidente Sebastián Piñera fallece en accidente aéreo

Hace unos minutos su helicóptero tuvo un desperfecto en el Lago Ranco, donde se encontraba de vacaciones.

Condolencias del Gobierno argentino

Más noticias