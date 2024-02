Se reanuda la sesión por el proyecto de la Ley Ómnibus

Una maratónica sesión se vivió este miércoles a raíz del debate del proyecto de Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», conocida popularmente como Ley Ómnibus.

La Cámara de Diputados votó a favor de una moción del presidente del bloque del PRO, Ritondo, la cual era ingresar a un cuarto intermedio, retomando la sesión a partir del mediodía de este jueves.

Se espera que este 1 de febrero la sesión continúe de manera intensa, ya que aún faltan más de 140 oradores, por lo que no sería sorpresa que la sesión entre a un nuevo cuarto intermedio a partir de la medianoche de este jueves; así también lo expuso Ritondo en diálogo con los medios de comunicación, culminando definitivamente el viernes, con una respuesta definitiva sobre la Ley Ómnibus.

La Cámara de Diputados vivió una extensa jornada de debate este miércoles, donde no faltaron las chicanas y fuertes acusaciones. El primero en lanzar la daga fue el diputado de La Libertad Avanza, José Mayoraz, quien manifestó que «estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la historia Argentina. Tenemos un 45% de pobres, un 10% de indigentes, el 60% de los niños en la Argentina son pobres. La verdad que me sorprende encontrar Diputados que digan que no hay crisis y no hay emergencia con semejantes números», argumentando que esta fue la razón por la cual el presidente Javier Milei «está reclamando esta delegación legislativa».

El Diputado Christian Castillo, del Frente de Izquierda, no se quedó atrás con las exposiciones de quienes integran la Cámara Baja, ya que también decidió apuntar en contra de la Ley Ómnibus, y del Presidente, expresando que «son todos gatitos del poder económico y porque se los pide el FMI».

Sin embargo, la acción no quedó sólo dentro del Congreso, ya que a las afueras se vivió una manifestación, la cual, con el correr de los minutos se volvió cada vez más intensa, decantando en un intenso cruce entre la Policía y los manifestantes.