Las estafas, un negocio oscuro que continúa en crecimiento

Las estafas continúan creciendo de manera bastante preocupante, y Río Grande no es la excepción. Durante el transcurso del año pasado, se realizaron un sin fin de campañas y llamados de alerta, advirtiendo sobre las distintas estafas que estaban realizando en nombre de entidades, personas, así como también en nombre de negocios de Internet.

Estas situaciones no disminuyen, y tal es el caso de que ANSES también tuvo que salir a la marcha para advertir que estaban realizando estafas haciéndose pasar por el ente. Desde el organismo explicaron que «no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, claves o información bancaria en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto».

Seguido, indicaron a sus beneficiarios que «desestimen inmediatamente y se recomienda realizar la denuncia en los canales correspondientes» en caso de recibir una publicación fuera de su sitio oficial, el cual los remita a formularios sospechosos, no verificables, correos electrónicos o SMS de origen dudoso, los cuales no pertenezcan a un enlace que no sea www.anses.gob.ar

En este caso, recordaron que «los canales oficiales de atención online de ANSES operan en un entorno seguro al que solo se accede en forma personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que garantizan la confidencialidad de la información proporcionada por cada uno de los ciudadanos».

Otro caso particular es el del Banco Tierra del Fuego, ya que, constantemente, la entidad bancaria recuerda que realizan estafas fingiendo ser uno de los operarios del banco.

Tiempo atrás, ((La 97)) Radio Fueguina dialogó con Gustavo Fernández, secretario General de la Bancaria en Tierra del Fuego, quien brindó una serie de recomendaciones a sus clientes. En principio destacó que “jamás se solicitan datos personales a través de este medio”.

Acto seguido, indicó que se debe verificar los ingresos a las páginas “desde el sitio web oficial de la entidad, chequeando que en la barra de direcciones del explorador de internet se lea www.btf.com.ar”.

Esto lo enmarcó con la modalidad que utilizan los estafadores, quienes envían un link, el cual deriva al usuario a una página que simula ser la del banco. “A partir de ahí piden usuario y clave, reenvía al usuario a la pagina oficial del banco y todo aparece como si estuviera correctamente. La gente no se tiene que asustar, ya que si no ingresan al link no va a ocurrir nada”, tranquilizó el Secretario General de la Bancaria en Tierra del Fuego.