Sciurano cruzó a un diputado de la Coalición Cívica que redobló el ataque a Tierra del Fuego

«Los fueguinos –agrega– le aportamos al país no sólo gran parte de la energía e hidrocarburos que utiliza y recursos naturales de todo tipo, sino lo más importante: el respeto y la importancia que significa la palabra SOBERANÍA. Eso no se paga con subsidios, se aporta con PATRIOTISMO que parece faltar a veces en dirigentes que viven en Buenos Aires».

«Nuestros jubilados no están postergados porque Argentina, como lo hace el resto del mundo, genera Industria Nacional, sino porque se ha valorizado más el núcleo del AMBA que el interior del país, buscando patrimonio electoral por sobre el desarrollo de mediano y largo plazo», acusa el legislador radical fueguino.



«Necesitamos –convoca Sciurano– un concepto que supere el sólo sumar y restar, que entienda cuando una decisión es necesaria para sostener el desarrollo y el crecimiento social y económico».



«No nos obliguen a confrontar entre los argentinos como estrategia política, ayuden y fomenten un país racional, serio y en paz donde el mensaje se traduzca sin violencia verbal ni tratándonos como especuladores amorales», cierra el texto firmado por Federico Sciurano.