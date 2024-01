El Gobernador sostuvo que la mayoría de los fueguinos rechazará la Ley Ómnibus

En conferencia de prensa, Gustavo Melella comenzó con que “los Gobernadores de Unión por la Patria hemos estado charlando con varios referentes gremiales a nivel nacional, en este contexto tan complicado, político, institucional y económico – social que se vive».

El Gobernador sostuvo que la reunión de este martes fue con el motivo de comentar las acciones que se vienen trabajando, y “darles el acompañamiento en defensa de los derechos de los trabajadores”, ya que parte del DNU del Presidente es a lo que “apunta claramente”, motivo por el cual hoy está en la Justicia.

El mandatario indicó que en el paro de mañana les garantizará a los trabajadores la seguridad, que les corresponde a la Provincia. Asimismo, solicitó que la medida de fuerza se realice con “tranquilidad. Nosotros tenemos una posición muy clara”, remarcando que se trata de defender los derechos de los trabajadores, así como también de los fueguinos.

En horas de la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, amenazó con que si ni se aprueba el proyecto de Ley Ómnibus se vendrán más ajustes. Ante estas palabras, Melella expresó que “esto es una clara amenaza. Este gobierno no quiere dialogar no nadie, ni consensuar”. Ante estas palabras, sostuvo que el Gobierno Nacional espera que se haga “lo que ellos quieren”, añadiendo que lo realizan “con una violencia que es extraña, porque uno puede discutir, pero decir ‘si no hacés lo que te pido, te saco los recursos’”, sosteniendo que los únicos afectados por estas medidas es la población.

En este mismo sentido, el Gobernador opinó que no hay necesidad de urgencia de tratar ciertos temas, tales como la reforma electoral, así como también cuestiones de seguridad nacional. “Están llevando adelante un modelo de país que lo quieren meter a la fuerza. Muchos gobernadores están enojados por esta situación”, subrayó.

Ante la consulta de si la Liga de Gobernadores, específicamente los patagónicos, lograron “torcer el brazo” al Gobierno Nacional, Melella sostuvo que la realidad es un 50 – 50. “El día de ayer desayunamos con la noticia de que algunos cambios en la Ley de Pesca no se hicieron, así como también en la Ley de Hidrocarburos”. A esto le sumó que «continúan tocando la potestad de las Provincias. Los gobernadores de la Patagonia estamos muy enojados, porque hubo diálogo y consensos, pero no lo cumplieron. Quieren hacer lo que ellos quieren como sea, y es muy grave eso, ya que no es parte de la Democracia”.

En esta misma línea, añadió que el Gobierno está realizando “un proceso de ajuste y con un nivel de inflación que es inhumano. Con el mandato anterior veníamos mal, ya que teníamos un 10% de inflación, y se protestaba por eso. Ahora, ¿el celebrar que el porcentaje ahora sea del 25? Lo que están logrando es que suban los precios, mantener abajo los salarios y eso es lo que ellos denominan ‘sinceramiento’. También están tratando de congelar la economía, que no haya consumo para que los precios se acomoden. ¿Ustedes creen que los empresarios van a acomodarlos?”

Ante la consulta de si hay algún punto positivo en el DNU, que beneficie a los trabajadores, el Gobernador manifestó que “no la veo. Ahí está todo, ¿era necesario hacerlo todo de golpe? No quieren discutir, y el DNU es inconstitucional”.

Bajo esta misma línea, agregó que estuvo en diálogo con alguno de los legisladores, como por ejemplo el Senador de JxC, Pablo Blanco, quien “se puso a disposición de la Provincia y garantizándolos que no votará nada que vaya en contra de los fueguinos. Por supuesto que nuestros senadores no votarán en favor del DNU”.