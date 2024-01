De Loredo denunció un “pacto de impunidad” entre Milei y el kirchnerismo

En un posteo de la red social X (ex Twitter) el jefe del bloque de diputados de la UCR cuestionó al presidente y aseguró: “No nos van a amedrentar”.

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Rodrigo De Loredo, cuestionó al presidente Javier Milei por acusar a la oposición sin hacer denuncias en la justicia, al tiempo que advirtió que existe un «pacto de impunidad» entre el gobierno y el kirchnerismo.

«Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados«, sostuvo.

Luego de nuevas «acusaciones generalizadas» de Milei contra la oposición, De Loredo reclamó que «proceda a denunciarlas e investigar«.

«O conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen. En ambos casos el gobierno incumple los deberes de funcionario público. De continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos«, indicó el titular de la bancada radical.

Según sostuvo, «ninguna de las materias abordadas en los paquetes normativos tiene vinculación con la urgente situación económica»

«Empezando con el DNU, que está operativo y surtiendo efectos desde el 29 de diciembre. De manera que esas herramientas ya las tienen. Y en todo el texto de la ley ómnibus no hay ningún plan monetario ni fiscal de estabilización. De manera que ni el fracaso de las licitaciones BOPREAL, ni el aumento de la brecha cambiaria ni la escalada inflacionaria pueden encontrar vinculación con el exprés tratamiento que de forma cooperativa le estamos dando a todos sus pedidos. Durante cuatro años el presidente fue determinante en que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo, resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria», subrayó.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, De Loredo sostuvo: «Le exigimos al gobierno que desista de este pacto de impunidad que tiene con el kirchnerismo«.

Aseguró que ese «pacto» está «expresado en las manifestaciones del gobierno de quitarle la obligación a la oficina anticorrupción de ser querellante en las causas de corrupción».

«¿Quién va a acompañar la compleja documental probatoria de las causas de corrupción si el estado se corre de ese rol?«, cuestionó De Loredo, y dijo que también se trasluce en «la intención del gobierno de que puedan blanquear fondos los funcionarios de la última gestión; la designación y el mantenimiento de funcionarios claves del gobierno anterior en áreas sensibles; y las permanentes declaraciones públicas que buscan darle tranquilidad al peronismo de que no van a ser investigados y que el gobierno no hará nada o que ayudará a encubrir los estructurales desfalcos que recibió nuestro país y nos traen hasta acá».

