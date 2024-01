La UTN recibió al Director del Museo Histórico 17 de Octubre

El director del Museo Histórico 17 de octubre, Cristian Scollo, visita la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, a raíz de una invitación del Decano de la alta casa de Estudios, ingeniero Mario Félix Ferreyra.

El visitante explicó la importancia del museo y destacó la relevancia de los derechos logrados durante el peronismo en Argentina.

“Primero, agradecerle el recibimiento en la Universidad, acá en Río Grande, Tierra del Fuego. Estuvimos recorriendo con Mario las instalaciones de la UTN. Yo ya había venido hace un año y medio atrás a visitar la sede universitaria en Ushuaia, y también viendo la actividad que tiene la Universidad, no solamente acá en la provincia, sino en toda su extensión universitaria en el país, y a lo que la ciudad de San Vicente ha accedido a hacer un convenio con el municipio para tender puentes para carreras universitarias, tecnicaturas, diplomaturas, de esta Casa de Altos Estudios allá en San Vicente”.

Confió que “eso es un honor para nosotros tener allá la Universidad, también creada por Juan Domingo Perón, y a nosotros es muy sentido para nuestro museo, en donde también la Universidad está en la Sala de Exposiciones, graficada en la Sala Justa, Libre y Soberana, que son las salas de exposición permanentes que tiene el museo”.

Scollo, quien es politólogo, resaltó la figura del tres veces presidente de los argentinos y la fecha del 17 de Octubre que los peronistas adoptaron como el Día de la Lealtad. “Es una fecha tan especial para los argentinos y es un hito fundacional de una época de la Argentina, de los años 40, que marcó un antes y un después del país y de la vida de los argentinos, más allá del liderazgo de Juan Domingo Perón en ese momento y esa impronta que le dio a través de sus ideas y en los hechos, el acompañamiento con ese motor, ese corazón del pueblo que fue Eva Perón a todos los logros que se hicieron en ese momento, y que después con el llevar del tiempo se pudieron plasmar en derechos que hoy siguen en pie y que todos los días luchamos por eso”.

“Creo que eso ahora es como un derecho ya natural del trabajador y del trabajador argentino estos derechos alcanzados y más hoy en esta discusión que se puso en la mesa con la reforma laboral que la justicia está actuando para que no se derogue la ley y no se deroguen los derechos. Además de todo, también la participación de las organizaciones gremiales, los movimientos sociales y todos los colectivos que están discutiendo y poniendo en valor estas conquistas que la historia nos ha dado”.

Un museo que alberga más que historia

Sobre el Museo Histórico 17 de Octubre dijo que visitarlo de manera presencial “es algo que digo siempre, que cuando entras a ese lugar entras de una manera y te vas de otra, te vas transformado, más allá de tu biología política. Es un sitio de la historia en nuestro país donde se escribió la historia, donde fue el sitio de convivencia de Juan Domingo Perón y Evita en sus días de descanso, pero que transita toda nuestra historia, todos esos derechos logrados y además el impacto que tiene visitar San Vicente. Y ese lugar es algo mágico, decimos nosotros. Y poder trasladar y llevar esa voz a todos los rincones del país, mostrando la Quinta más allá de lo virtual que se ve, pero presencialmente es algo que llamó mucho la atención. Nosotros fuimos toda la plana de la universidad a visitarlo con su rector, así que, y Mario también, cuando firmamos el convenio allá en San Vicente y para nosotros es un honor recibirlos allá y este año más todavía, porque se cumplen 50 años del paso de la inmortalidad de nuestro general Juan Domingo Perón, que descansa y el honor de ser como el guardián de Juan Domingo Perón en San Vicente”, compartió Scollo.

“La gratuidad universitaria por Perón fue un adelantado en el tiempo, que las universidades, las escuelas públicas, los jardines, las escuelas privadas que tienen subvención estatal puedan visitar un lugar donde la historia se escribe hasta hacer clases ahí, más allá de la ideología, porque nosotros le damos la libertad a los docentes y a los directivos de poder, más allá de la visita guiada que hacen nuestras guías, el gran equipo que tenemos, hacer todo lo que les sirva para poder, en ese estudio que hacen los chicos, poderse llevar la mejor información y la mejor experiencia de visitar el lugar. Es un espacio verde de 19 hectáreas que tiene muchos atractivos arquitectónicos modernos y antiguos, desde lo original hasta la última obra que es el Mausoleo, modernizándolo con una muestra audiovisual que estamos por inaugurar, es algo que a nosotros lo pusimos en valor en estos últimos cuatro años y ahora repetimos cuatro años más, que fue una gran decisión del Gobernador (Axel Kicillof) seguir confiando en este equipo y del intendente y de muchos intendentes del conurbano bonaerense que apoyaron esta iniciativa y que en momentos duros como la pandemia pusieron su grano de arena para que el lugar se ponga en valor y que esté como la historia lo merece, porque no es un lugar que más allá que pasen los gobiernos, es un lugar que tiene que estar de la mejor manera, abierto y cómodo para la gente que lo visite”.

“Siempre decimos que hubo momentos de la quinta que fue muy abandonada y hasta yo lo digo, hasta el empleado estuvo abandonado en su rol, se sentía muy dejado de lado. La palabra era siempre cuando tenías que hacer algo, una iniciativa era ‘ojalá’. Y digo, saquen esa expresión del diccionario porque todo es posible con compromiso. A mí me tocó un trabajo de mucho esfuerzo de gestión y eso se fue plasmado en hechos, en algo que quizás nosotros pensábamos que era un imposible y se logró en un trabajo articulado con las organizaciones gremiales, con las universidades, con empresas que han tenido programas de responsabilidad empresaria, el Estado provincial, el Estado nacional, los municipios. Ha sido un gran desafío que yo me lo planteé el día que me dijeron que iba a ser, iba a tener el honor de cuidar el patrimonio y no solamente y preservarlo para el país, porque el patrimonio no solamente de nuestro país, es un patrimonio mundial; así que en eso nos sentimos muy orgullosos y siempre agradecidos a esa colaboración, a esa empatía para con el lugar y para con el equipo de trabajo”.

“Hay muchos lugares de la historia del peronismo que hay distribuidos en el país. Estoy haciendo una maestría en Administración Pública, estoy haciendo el estudio de los museos históricos del país enfocados en el peronismo y que hay más de 10 o 12 lugares emblemáticos, no solamente museos sino sitios históricos que plasman la presencia de Perón y Evita el país. A mí, como visitante en Ushuaia, fui en mi primera excursión a visitar el Presidio y la decisión que tomó Perón en el año 1947 de que no sea presidio, a favor de los derechos humanos. Te dicen otras historias también, pero siempre Perón en el medio de algo siempre está en cualquier lugar del mundo, pero la Argentina estuvo en cada rincón tomando esas decisiones para el pueblo y haciendo, como dice, justicia social, independencia económica y soberanía política para todos los argentinos y argentinas”.

“Estamos lejos pero estamos muy cerca por las redes, el Museo Histórico del 17 de Octubre es en Instagram y en Facebook para estar en contacto por las actividades que tiene y, bueno, y siempre la puerta abierta de recibir a todos los argentinos y argentinas que quieran visitar el museo que es gratuito, eso es muy importante, gratuito para todos los argentinos y argentinas. Trabajamos con el turismo internacional también pero al argentino me parece que tiene que visitar no solamente la Quinta del 17 de Octubre sino muchos lugares que tenemos de nuestra historia en la Argentina y San Vicente es un lugar tan lindo para visitar que se van a sentir sorprendidos de visitarlo y cuando quieran serán bienvenidos y con las manos y los brazos abiertos”.

“Defender los derechos adquiridos por el Pueblo”

“Creo que forma parte de nuestra forma de vida. Si no, si eso quizá nos lo cercenan, nos lo prohíben, creo que nos cambiaría mucho la forma de ver las cosas y creo que en esa capacidad de lucha, en esa capacidad de defender lo que corresponde en el momento, en el lugar y en la circunstancia creo que lo amerite para que esta situación que está pasando en el país que es una situación crítica, que sabemos, tenemos que también hacernos responsables de lo que pasó, de hecho, para que haya llegado a este punto pero me parece que tenemos que estar, como dice Perón, unidos, únanse, porque en los momentos más complicados de la Argentina, el trabajador, la trabajadora los profesionales, la familia tiene que estar unida en no permitir que estos derechos sean avasallados y que seamos todos los días un poquito más felices porque esa es la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria que es lo que quería Perón y Evita para todos los argentinos y las argentinas”.

“Tierra del Fuego tiene un magnetismo especial y quiero volver”

Finalmente se comprometió a brindar una charla en la UTN una vez transcurran las clases. “Me tomo mi vacaciones en invierno, venir a visitar Río Grande y darle una charla con los alumnos que me parece que es buenísimo para que mano a mano podamos debatir, discutir y eso está bueno, debatir y transmitir la historia que yo en primera persona la vivo allá en San Vicente y trasladarla acá al país y eso está bueno, a todos los rincones del país pero en los lugares más alejados traer esa palabra, ese mensaje desde la historia, no desde la política sino desde la historia creo que llega más, más allá de las redes, más allá de la tecnología que tenemos, que yo sé que sería oportuno y sería muy lindo visitar un nuevo Río Grande para visitar a la comunidad académica de la Universidad. Es importante debatir porque creo que se perdió el debate, el sano debate se perdió entonces es fundamental y hay que saber escuchar, eso es importante. Hay que saber escuchar a esta generación que está estudiando y que nos da una enseñanza muy grande en estos tiempos. Es un honor ser recibido por Mario a quien lo he conocido telefónicamente y después viajó a San Vicente y siempre rinde el honor a nuestro general como fundador de la universidad, me parece que siempre a gusto con esta casa que es como mi casa, más allá de que soy de la Universidad de Buenos Aires pero es una prima hermana de la educación pública, es lo que nos une y eso es lo más importante”.

