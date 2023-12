Pablo Blanco integrará cuatro comisiones en el Senado

A través de un decreto de la Cámara de Senadores firmado por su presidenta, Victoria Villarruel, se conocieron este viernes los nombres de casi todos los integrantes de siete comisiones que trabajarán este verano en el temario de extraordinarias y los miembros que por ese cuerpo integrarán la Bicameral de Trámite Legislativo.

Del listado dado a conocer se desprende que el senador radical de Tierra del Fuego, Pablo Blanco, se alistará en cuatro comisiones de las más importantes y estratégicas, como lo son las de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

De cara a la sesión que se prevé realizar el jueves 11 de enero, la Cámara alta difundió a través del decreto 47/23 los nombres de los miembros que ese cuerpo tendrá en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122), que tendrá entre otros fines el análisis del mega decreto de necesidad y urgencia anunciado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de diciembre.

En esa bicameral, Unión por la Patria no consiguió su objetivo de tener cuatro miembros; solo podrá contar con tres. Estos son Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y la formoseña María Teresa González.

El oficialismo tendrá uno, el riojano Juan Carlos Pagotto; el radicalismo tendrá al chaqueño Víctor Zimmermann, el bloque Pro al cordobés Luis Juez; Cambio Federal al salteño Juan Carlos Romero y Unidad Federal al correntino Carlos “Camau” Espínola.

Esta es la única comisión que cuenta con miembros ya designados por UP, pues el resto de las que se difundieron este viernes no incluyen integrantes del interbloque encabezado por José Mayans, en desacuerdo con el desenvolvimiento de las autoridades de la Cámara. Según confió el propio formoseño, ellos no fueron invitados a la reunión con jefes de bloques y el ministro del Interior Guillermo Francos donde se negociaron estas cosas.

Siete fueron esas comisiones cuya integración se conoció este viernes. La de Acuerdos, que será presidida por Guadalupe Tagliaferri, que era hasta el 10 de diciembre pasado vice de esa comisión; la acompañan la tucumana Beatriz Avila; cuatro radicales, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada; Carlos Espínola (UF); el misionero Carlos Arce; Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza); y el salteño Juan Carlos Romero.

Tal cual adelantó parlamentario.com, la Comisión de Acuerdos Constitucionales será presidida por el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal; y será conformada por la neuquina Lucila Crexell; el cordobés Luis Juez; la porteña Guadalupe Tagliaferri; los radicales Mariana Juri, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad y Pablo Daniel Blanco; el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) y Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales estará a cargo, como también adelantamos, de Juan Carlos Pagotto, y la integrarán además Beatriz Avila; la chubutense Edith Terenzi; Luis Juez; Edgardo Kueider; el misionero Carlos Arce; los radicales Pablo Blanco, Eduardo Vischi y Maximiliano Abad y Natalia Gadano, de Por Santa Cruz.

En el caso de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, será encabezada por el formoseño Francisco Paoltroni, que estará acompañado por los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Carolina Losada y Maximiliano Abad; la neuquina Lucila Crexell; el salteño Juan Carlos Romero; Luis Juez; el entrerriano Edgardo Kueider; la misionera Sonia Rojas Decut y la tucumana Beatriz Avila.

Presupuesto y Hacienda estará a cargo del presidente del bloque LLA, Ezequiel Atauche, secundado por Víctor Zimmermann, Juan Carlos Romero, Pablo Blanco, Martín Lousteau, la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), Flavio Fama, la chubutense Andrea Cristina (Cambio Federal); la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) y la rionegrina Mónica Silva.

También conformaron la Comisión de Legislación General, que conducirá el presidente provisional Bartolomé Abdala; acompañado por Lucila Crexell; Alejandra Vigo; Pablo Daniel Blanco; Martín Lousteau; Beatriz Avila; Carmen Alvarez Rivero; Mariana Juri; el santacruceño José María Carambia (Por Santa Cruz) y Sonia Rojas Decut.

Por último, la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales estará compuesta por el radical pampeano Daniel Kroneberger, que la presidiría; la radical entrerriana Stella Olalla, Víctor Zimmermann y Maximiliano Abad, también de la UCR; además del entrerriano del Pro Alfredo De Angeli; José María Carambia; la pampeana del Pro Victoria Huala; Alejandra Vigo y Sonia Rojas Decut.

A todos estos nombres se sumarán la semana próxima los miembros designados por Unión por la Patria.

(Con información de parlamentario.com)

Leé Más: