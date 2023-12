El CEC ve con preocupación que se quiten derechos y se extienda al resto de la fábrica Mirgor

En días recientes el grupo Mirgor resolvió contratar una nueva empresa de limpieza y cerca de 62 personas se encontraban ante la incertidumbre por la posibilidad de perder sus puestos de trabajo. Razón por la cual el Centro de Empleados de Comercio discute para la incorporación de los trabajadores a la nueva firma.

En este marco, el equipo de ((La 97)) Radio Fueguina dialogó con Daniel Rivarola, secretario Adjunto del CEC, quien aseguró que la situación está encausada, “pero es compleja”.

Rivarola puso sobre la mesa la situación, la nueva empresa comienza el 2 de enero ya que está firmado el contrato con el grupo Mirgor, y el gremio discute la incorporación de los trabajadores que estaban en el momento del cierre del contrato.

“Pero a la entidad gremial no le cierra la aparición de esta nueva empresa”, reveló. Y esto ya que el Grupo L es una empresa grande con mucha espalda económica, que viene teniendo contratos en distintas fábricas y hasta daba el servicio de comedor.

“De repente, el grupo Mirgor dice que el 50% del grupo de limpieza termina actividades, y aparece esta empresa nueva que cubrirá el 50% restante, pero que Grupo L no se va de Mirgor sino que habrá limpieza mixta”, llamó la atención Rivarola.

El secretario Adjunto del CEC señaló que el Grupo L liquidará las indemnizaciones y las antigüedades al 100% a los trabajadores. “Pero ante el compromiso firmado por la nueva empresa empezarían de cero, ahora estamos discutiendo que en los preocupacionales hay personas que no lo pasan al 100% y los querrían dejar afuera, esto nos marca un incumplimiento a un compromiso de incorporación de los despedidos”.

“Por otro lado, -continuó Rivarola-, al ser una empresa nueva no sería exigible un acuerdo que teníamos y habíamos comentado de un adicional del 20% del salario de los trabajadores. Así que ahora no trasladó ese costo a los costos de Mirgor, entonces va a intentar no pagar ese 20%”.

Entonces los trabajadores que pasen el preocupacional, van a tener un salario sin antigüedad ni el 20%. “Obviamente el Grupo Mirgor dentro de su achique le ha quitado a la empresa nueva el comedor y transporte”, dijo el gremialista.

“Entonces vamos a tener trabajadores dentro del Grupo Mirgor con beneficios y otros sin esos beneficios, por lo que surge la duda de si esta empresa es funcional a Mirgor y se está usando para generar achiques de la misma manera que se pretenden para el sector metalúrgico”, alertó Daniel Rivarola.

A esto se suma que “se agarraron de que la vigencia del DNU pretenden poner en el contrato 8 meses de período de prueba, período de prueba para trabajadores que se desempeñan desde hace años en esta tarea. Entonces la entidad gremial ve con preocupación que se empiecen a quitar derechos y se extienda al resto de la fábrica”, concluyó el secretario Adjunto del CEC.