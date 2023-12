Tolhuin espera a la Justicia para recibir las termas de río Valdez

En una entrevista por ((La 97)) Radio Fueguina, el abogado Alexis Solís, secretario Legal y Técnico del municipio de Tolhuin, proporcionó detalles sobre la situación actual de las termas de río Valdez.

Según relató Solís, el municipio notificó oportunamente a la empresa ocupante, Roanmat, y, al no recibir respuesta, inició las acciones legales que derivan en la actual situación: “Nosotros fuimos respetuosos en el plazo de notificación, cumplidas las 72 horas, nos apersonamos con la fuerza pública y un escribano a constatar el lugar, nos encontramos que se encontraba una tranquera con candados de dimensiones muy importantes, evitando el ingreso al predio. Hicimos constar en acta protocolar de todo lo sucedido y nos remitimos a terminar todas las calorías de rigor para iniciar el proceso judicial ante el Superior Tribunal de Justicia”.

Solís expresó su cautela y respeto por los tiempos procesales, pero manifestó confianza en la pronta respuesta judicial: “Entendemos que con la medida que estamos en condiciones de realizar, vamos a tener una pronta respuesta de parte de la Justicia, por un sí o por un no respecto de la tenencia”.

El secretario legal y técnico también hizo referencia a antecedentes legales, señalando que en 2017 la empresa presentó una medida de inconstitucionalidad de la norma 1147, que el Superior Tribunal de Justicia dictaminó en contrario: “Hicieron un recurso de queja que fue a la Corte Suprema de la Nación, en donde en febrero de 2022, se lo denegaron. Es decir que quedó cosa juzgada material, no va a poder tratar más ese tema”.

Solís subrayó en tal sentido el derecho del municipio a reclamar la restitución de los predios: “El municipio hoy se encuentra con el derecho de reclamar la restitución de los predios de todo el ejido ampliado, río Valdez y zonas aledañas”.

En cuanto a la historia del conflicto, Solís detalló que en 2001 el Gobierno de la Provincia desalojó a la empresa Roanmat, lo que di lugar al inicio de un contencioso administrativo. “Allá por el año 2006 se llegó a un acuerdo en donde le vuelven a dar la continuidad del comodato. Tenían un contrato por 30 años, si juntan los plazos desde que empezó allá por el 88 hasta cumplir los 30 años, estaríamos en condiciones que en 2018 ya no tendría vigencia de prórroga de contrato, porque en el 2017 está la ley 11 47 en donde ya hoy la facultad la tiene la Municipalidad de Tolhuin” describió en la cronología.

El funcionario tolhuinense destacó la preparación del municipio para la toma de posesión: “Estamos generando todos los expedientes administrativos necesarios para cuando tomemos posesión del bien, resguardar todos los bienes que se encuentran en el lugar y dárselos nuevamente a la empresa”.

En cuanto al estado de la infraestructura actual del predio de río Valdez, Solís expresó sus dudas y preocupación: “Por dichos tenemos entendido que no está abierto al público, no tiene baños, no podemos acceder, la familia que hoy tiene el lugar solamente se lo presta a dos o tres vecinos y no les permite sacar fotos ni nada. Tenemos que ser precavidos a la hora de decir si adentro encontramos gran deterioro o no”.

Finalmente, el abogado Alexis Solís hizo referencia a la labor del secretario de Turismo de la comuna, Ángelo Fagnani, quien se encuentra trabajando en el estudio de posibilidades de utilización del lugar en favor de la comunidad, una vez efectivamente recuperado: “El secretario de Turismo hoy se encuentra haciendo los trabajos preliminares para analizar cómo la localidad va a hacerse cargo del predio y qué actividades vamos a poder generar para la ciudadanía”.