Río Grande en contra del decretazo

Diversas reacciones se visualizaron en los vecinos de Río Grande a raíz del DNU que anunció el Presidente días atrás. Por este motivo, varios de ellos se aglomeraron para realizar manifestaciones, donde el punto de concentración fue el Parque de los 100 Años.

Este miércoles no fue la excepción, y en horas del mediodía distintos sectores sociales, políticos y vecinos se reunieron nuevamente en el lugar mencionado en el párrafo anterior para expresar nuevamente su descontento con el megadecreto. Además, impulsaron un petitorio, el cual tiene como destinatario a diputados y senadores, donde solicitan que no acompañen al Presidente Javier Milei con su DNU.

En el documento denuncian que el Decreto de Necesidad y Urgencia vulnera varios derechos, como el acceso a la salud de forma igualitaria al liberar las cuotas de las prepagas, así como también desregular la actividad farmacéutica, sosteniendo que «sólo podrán acceder a la salud squienes tengan los medios materiales para comprarla».

Finalizando, el petitorio sostiene que «hay alternaticas a este decretazo para modificar lo que haga falta para el bienestar del pueblo en estos moentos críticos», por lo que demandan a los legisladores estar «a la altura para superar este difícil y angustiante momento», continuando con una pregunta hacia los diputados y senadores: ¿serán indiferentes o minimizarán los efectos de esta medida para la nación y nuestra provincia en particular?, ¿o pasarán a la historia como quienes se pusieron al hombro la representación efectiva del pueblo de la Provincia más autral de la Argentina?«.

Nueva manifestación

Este viernes, 29 de diciembre, a las 20:00 habrá una nueva manifestación titulado «Abajo el Decretazo». El punto de concentración será en Av. Belgrano y Av. San Martín, donde se solicita que los participantes lleven un alimento no perecedero para colaborar con los comedores de la ciudad.

El documento completo

“Las personas y organizaciones abajo firmantes solicitamos a las/os diputadas/os Andrea Freites, Santiago Pauli, Jorge Araujo Hernández, Héctor Stefani, Carolina Yutrovich y a las/os senadoras/es María Eugenia Duré, Cándida López y Pablo Daniel Blanco, que rechacen, en su función legislativa, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 ‘Bases para la reconstrucción de la economía argentina” y representen, de este modo, los intereses del pueblo fueguino’.

Es inconstitucional: Los artículos que constituyen la normativa del ejecutivo carecen de los requisitos que dispone el artículo 99° de nuestra Constitución Nacional, que establece que: ‘Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’. Reconocemos que no hay circunstancias excepcionales para que se produzca este decreto, y demandamos que las modificaciones y derogaciones sean tratadas por el Poder Legislativo.

Atenta contra derechos laborales: El DNU presentado por el Ejecutivo deroga los artículos 8° a 17 y 120, inciso a), de la Ley N° 24.013 de “Empleo”. Los Art. 8 a 17 regulan multas, indemnizaciones y sanciones por el empleo no registrado y obligaciones de los empleadores como contribuciones y aportes al Fondo Nacional de Empleo. Esto deja a las y los trabajadores sin la posibilidad de seguros por desempleo, vulnerables frente a despidos injustificados y sin posibilidades de reclamo en caso de ser trabajadores/as no registrados/as. Esto afecta tanto a quienes trabajan en la ciudad como en el sector agrario y a trabajadores/as de casas particulares e implica un retroceso en materia de derechos laborales.

Desprotege nuestras economías: La desregulación de la economía con la derogación de la Ley de Abastecimiento N° 20.680 y la Ley de Góndolas N° 27.545 afecta directamente a nuestros bolsillos, y no mejora la situación inflacionaria, sino que la empeora. Este DNU además atenta contra la producción nacional e impacta en las economías regionales con la apertura del mercado y la desaparición de las sociedades mixtas y las sociedades del Estado. En Tierra del Fuego ya vimos cómo la apertura indiscriminada de las importaciones arruinó la industria nacional y esto no debe volver a pasar.

Pone en peligro la Ley 19.640 de Promoción industrial: Durante los últimos años estuvimos reclamando la renovación del régimen industrial en la provincia, lográndolo parcialmente y por diversos períodos. Si aceptamos este DNU y la derogación de la Ley N° 21.608 de Promoción industrial, estaremos dando lugar a que la próxima ley que se elimine sea la nuestra.

Regala nuestra soberanía: La Ley de Tierras N° 26.737 prohíbe la extranjerización de las tierras de nuestro país, estableciendo límites porcentuales para su venta a capitales extranjeros. Su derogación “para promover las inversiones» no hará más que posibilitar la compra de grandes hectáreas por parte de estos, lo cual afecta no solo a las tierras sino también a los cursos de agua que se encuentran en ellas. La concentración de grandes territorios en manos extranjeras pone en serio peligro nuestra propia soberanía, atentando contra la protección y el cuidado común que deberíamos promover para con nuestros lagos, ríos, lagunas, hielos, turberas, humedales, etc. Esto, sumado a la derogación de la Ley de manejo del fuego N° 26.815, que sanciona a quienes incendien tierras de manera intencional, habilitará dramáticamente las posibilidades de que sucedan, en efecto, incendios, que permitan cambiar indiscriminadamente el uso del suelo en el corto plazo. Hace exactamente un año en nuestra isla se incendiaba el bosque de Tolhuin en una de las catástrofes socioambientales más enormes que atravesó Tierra del Fuego. Sus consecuencias produjeron una degradación en el ecosistema de una magnitud insoslayable. Les pedimos que rechacen este DNU porque no queremos que haya impunidad para quienes queman nuestros bosques, ni queremos perder el acceso a nuestros ríos y lagos.

Vulnera el derecho a un acceso igualitario a la salud: Al liberalizar las cuotas de las prepagas y desregular la actividad farmacéutica, solo podrán acceder a la salud quienes tengan los medios materiales para comprarla. No debemos dejar que se profundice la situación crítica de la salud en la provincia, y mucho menos generar mayores desigualdades entre el sistema público y privado.

Perjudica nuestra conexión con el resto del país: La derogación de la legislación aerocomercial planteada en el DNU se fundamenta en la competitividad de las empresas. Como habitantes de una Isla, no podemos depender de que las empresas consideren o no rentable traer vuelos. La conexión aérea es una necesidad fundamental para el desarrollo económico, social, turístico y sanitario de quienes habitamos en la provincia, por lo que debe ser entendido como tal y no solo como un negocio.

Estos son algunos de los puntos por los que les pedimos que rechacen el DNU. Sabemos que hay alternativas a este decretazo para modificar lo que haga falta para el bienestar del pueblo en estos momentos tan críticos. La legislación de nuestra nación y de nuestra provincia en particular depende de ustedes como representantes. Por eso les demandamos que estén a la altura para superar este difícil y angustiante momento, y les preguntamos ¿serán indiferentes o minimizarán los efectos de esta medida para la nación y nuestra provincia en particular? ¿O pasarán a la historia como quienes se pusieron al hombro la representación efectiva del pueblo de la provincia más austral de la Argentina?”.