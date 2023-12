Qué es un momio: conoce cómo se establecen las cuotas en las apuestas de fútbol

Las apuestas en el fútbol siguen generando más aficionados, pero, como en toda clase de actividad, es importante conocer el funcionamiento de este tipo de juegos de azar. Entender los términos es fundamental para evitar confusiones y la pregunta habitual entre los cibernautas es: ¿qué son los momios de las apuestas deportivas? (pregunta frecuente abordada en el sitio SportyTrader) Y la respuesta es sencilla, pues se trata de las cuotas que un operador determina para cada enfrentamiento. A la vez, no solo denotan al equipo que gana o empata, sino que también están vinculadas a los eventos ofrecidos dentro de la página web, ya sea en número de goles, tiros de esquina, remates al arco, etc.

De acuerdo a esa explicación, la mencionada cotización permitirá a la totalidad de los usuarios reconocer cuál de los dos protagonistas es considerado favorito. La manera más fácil de verificar esto en el formato decimal es comprobando la tasación: la más baja, que no producirá grandes réditos, evidencia mayor porcentaje de éxito; mientras que la más alta, que multiplicará ampliamente cualquier inversión, aunque con riesgo, refleja un menor índice de efectividad. En otras palabras, el cuadro contemplado como el más fuerte brinda un pago mínimo, dado que, en el análisis preliminar, ser vencedor no provocará sobresaltos. Asimismo, existe el formato americano, representado a través de signos: +250 o -175 (favorito); y el formato fraccionario, con una cifra encima de otra: 1/4 (favorito) o 6/5.

No obstante, es vital no implantar confianza a ciegas en los momios ofertados por una casa de apuestas. En ese sentido, está la alternativa de averiguar las probabilidades de triunfo con un simple ejercicio matemático: dividir la cuota entre 100. Ejemplificando, 100/1.85 = 54.05 % indica las posibilidades de que un evento se concrete. Teóricamente, esa cantidad no demuestra absoluta credibilidad de victoria y lo más aconsejable es buscar dígitos que superen el 70 %, ya que el margen de error es minúsculo. Hacer el cálculo no quita mucho tiempo y siempre será beneficioso.

En adición, es preciso señalar que los operadores son cuidadosos al momento de establecer la cotización y examinan varios factores. La principal, es la actualidad deportiva de cada bando, que consiste en analizar su racha reciente de resultados, cuál es la casilla que ocupa en la tabla, su participación en torneos internacionales, etc. Luego, ingresa a tallar el rendimiento de local o visita, dependiendo del caso, puesto que el apoyo y la presión que aplican los hinchas suelen tener injerencia en el desarrollo de un cotejo. Aquí, también pesa la investigación de los antecedentes históricos entre sí de los conjuntos.

Igualmente, las casas fijan los momios después de observar las plantillas de los clubes: la ausencia de un jugador clave, por lesión o suspensión, causaría un duro impacto en el desempeño colectivo de su escuadra. Por último, y más importante, los sitios de apuestas confían en las estadísticas, las cuales marcan una tendencia en cuanto al nivel de un combinado en cierto rubro. En esa línea, las páginas online pueden prever las cifras de goles, tiros de esquina, posesión de la pelota, remates al arco, faltas, etc. Si existe un equipo de gran eficiencia ofensiva, su cuota en ese ámbito será mínima; en tanto que, será máxima si hay un déficit para inflar las redes. Nada queda a la suerte.