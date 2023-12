El inspector general Ariel Ciares es el nuevo director provincial del servicio Penitenciario

Asumió este 28 de diciembre el nuevo director provincial del servicio Penitenciario, inspector general Ariel Ciares, quien tiene por delante un gran desafío en las cárceles provinciales donde los reclusos padecen una sobrepoblación alarmante.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina el Inspector Ciares indicó que “hay un incremento del 20% anual de población penal, así que debemos readaptarnos a las nuevas normativas vigentes”.

Esta es particularmente una arista complicada ya que no hay proyección de salidas anticipadas “con algunos tipos penales así que el servicio penitenciario se debe readecuar sobre todo con actividades internas y estímulos para que la progresividad no se pierda”, indicó el nuevo director provincial del servicio Penitenciario.

Ciares indicó que actualmente la población carcelaria contempla a 370 internos y 20 con prisión domiciliaria, los cuales son monitoreados por un sistema que custodia el servicio Penitenciario.

“Tenemos que generar nuevas actividades internas para lograr estímulos, porque a veces es complicado generar nuevos espacios de alojamiento. Para fomentar la base de una organización social, generar propuestas de inclusión de un privado de la libertad, debemos repensar en qué hacemos durante el período en que está privado de su libertad”, dijo sobre adonde apunta su proyecto.

El inspector reconoció que hay una tendencia a nivel mundial a la superpoblación carcelaria, ya que el encierro “ha sido la respuesta social a cualquier conducta disvaliosa en la historia de la humanidad. En este lugar se ha segregado aquellos que han cometido o infringido alguna normativa no aceptada por la sociedad”.

Por lo que no apunta solamente a la ampliación de la cárcel, que sigue en trámite y curso normal: “Tenemos que recalcular, porque hay tipologías penales que no ameritan mayor seguridad, son mínimos los que tienen conducta violenta” dijo Ciares y puntualizó que “entonces por ahí lo que se necesitan son espacios distintos y no mayor cantidad de paredes y rejas. Si se necesita mayor tratamiento psicológico, invertir en educación y otras áreas”.

Finalmente, el inspector general Ciares habló sobre la construcción de la cárcel en Ushuaia e indicó: “Lo pondré en diálogo con mis superiores políticos, para ver cómo podemos avanzar. La sociedad muchas veces pone dificultades para poner un establecimiento carcelario, pero a veces hay que entender que las cárceles forman parte de las instituciones del Estado”, concluyó.