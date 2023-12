Tolhuin busca recuperar las termas de río Valdés

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, anunció la decisión de la comuna de recuperar las termas de río Valdés viendo que se trata de recurso turístico de gran importancia.

Las termas, consideradas únicas en la provincia, han sido tema de controversia por parte de los actuales ocupantes que niegan la restitución al municipio.

En este sentido, el intendente de la ciudad mediterránea señaló el proceso que siguió la comuna para obtener la recuperación:

«Después de un tiempo prudencial de esperar que se vayan resolviendo todas las cuestiones judiciales que la empresa había hecho en contra de la provincia y respetando todos los tiempos de contrato y demás, y habiendo entendido que finalizaron todos esos procesos, el día martes de la semana pasada empezamos a trabajar con el secretario Legal y Técnico”, explicó.

Además, ya se notificó a la empresa sobre la restitución de las termas al municipio, en cumplimiento de la ley de ampliación del ejido urbano, y se le dio un plazo de 72 horas para llevar a cabo la devolución. Sin embargo, la respuesta de la empresa fue una carta documento dirigida personalmente a Harrington, rechazando la restitución y expresando una serie de apreciaciones personales.

Al respecto, Harrington señaló que una vez se tomó conocimiento de la carta documento, se hicieron presentes en el lugar: “Llegamos hasta la tranquera que impide el acceso a la zona donde están los piletones. Obviamente, no pudimos ingresar. Fuimos con un escribano público, fuimos con la concejal Florencia Auat, que nos acompañó porque es de la Comisión de Turismo y Ambiente del Concejo Deliberante. Fuimos con la prensa para tomar vistas fotográficas y demás”, relató el intendente de Tolhuin.

“No pudimos ingresar, así que el escribano realizó las actas y nos retornamos al lugar esperando a que el secretario Legal nos siga diciendo cuáles son los pasos a seguir y así lo haremos«, aseguró.

«Básicamente los propietarios, – explicó Harrington-, o la socia gerente, dice que nosotros no tenemos autoridad moral para solicitarlo. No reconoce el derecho que tiene el municipio de Tolhuin sobre la ley. No reconoce al municipio de Tolhuin como actor preponderante de esta cuestión. Directamente lo niega y dice que no las va a entregar«.

El mandatario enfatizó que la comuna está respaldada por la ley 1147, que ampara la recuperación de tierras municipales. Además, destacó la falta de inversiones por parte de los actuales concesionarios: «Hace 30 años que tienen la concesión. Ellos se comprometen a realizar una serie de inversiones, las cuales no están hechas. Se ha constatado en diferentes actuaciones de la provincia”.

“El Estado provincial tomó intervención en algún momento, creo que en el año 2006, 2007, no recuerdo bien. Vuelven a fojas cero. Le dejan seguir curso a la concesión. Así hasta la fecha realizando ninguna de las inversiones, a las cuales ellos mismos se habían comprometido hacer«, añadió el intendente y acusó: «Hoy la realidad es que a ese lugar no se puede acceder. Todo el que intenta acceder de a pie es hostigado, amenazado, echado, por los propios comentarios de los vecinos«.