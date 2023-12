Por primera vez en 16 años no hay gobernadoras electas

Luego de que cada provincia eligiera a sus nuevas autoridades, se dio un escenario que no se veía desde 2007: ninguna jurisdicción será liderada por una mujer por los próximos cuatro años.

El 2023 ya está llegando a su fin y con él se fue otro año electoral en Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, dado que las diferentes jurisdicciones también cambiaron sus autoridades, salvo por Santiago del Estero y Corrientes.

Sin embargo, esta vez se dio un escenario que Argentina no vivía desde hace 16 años: no hay ninguna mujer en la gobernación de las provincias. Esta situación no pasaba desde el 2007 cuando fue electa por primera vez Fabiana Ríos en Tierra del Fuego.

Es decir que desde el 2007 hasta el 2023 siempre hubo al menos una mujer como gobernadora, no obstante a partir de el 10 de diciembre ya no será así porque todas las provincias que renovaron sus autoridades ahora serán lideradas por hombres.

Las mujeres que gobernaron en Argentina

En 2007 Fabiana Ríos se convirtió en la primera mujer electa como gobernadora en Tierra de Fuego. De hecho, también fue la primera gobernadora reelecta tras vencer en las elecciones de 2011.

A su vez, en 2011 también asumió Lucía Corpacci en Catamarca, quien gobernó la provincia desde 2011 hasta 2019. Luego, en 2013, Claudia Ledesma Abdala de Zamora ganó la gobernación de Santiago del Estero y estuvo en el poder hasta 2017.

En 2015 entraron tres mujeres como gobernadoras: María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, quien estuvo hasta 2019; Alicia Kirchner en Santa Cruz, ahora reemplazada por Claudio Vidal; y Rosana Bertone en Tierra del Fuego, quien renunció ocho días antes de finalizar su mandato en 2019 para asumir como diputada.

Finalmente, en 2019, Arabela Carreras fue electa como gobernadora en Río Negro. Sin embargo, en las elecciones de este año ganó Alberto Weretilneck, quien ocupará el poder hasta 2027.