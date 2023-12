Pauli sostuvo que el Decreto revertirá la crisis económica que estamos viviendo

En horas de la noche de ayer, finalmente se dio a conocer el DNU de Javier Milei, el cual despertó alarmas, tras anunciar la derogación de la «Ley de Promoción Industrial». Afortunadamente, esta derogación no está relacionada con la 19.640.

En este marco, ((La 97)) Radio Fueguina dialogó con Santiago Pauli, diputado de Republicanos Unidos, que responde a La Libertad Avanza, quien indicó que “hay que entender que las medidas del decreto no tocan la 19.640, ni se modifica nada relacionado con el Subrégimen de Promoción Industrial». Pauli, sostuvo que «no se pretende cambiar el estado de Tierra del Fuego como área aduanera especial”.

El diputado libertario tildó la reacción de los argentinos como «exagerada» tras escuchar la cadena nacional del Presidente anunciando el DNU. En este sentido, Pauli recordó que todos los presidentes hasta la fecha utilizaron el Decreto de Necesidad y Urgencia, señalando que a Milei se le pone una vara más alta.

Bajo esta mirada, el Diputado remarcó que «por algo se llama Decreto de Necesidad de Urgencia, porque venimos en un proceso de desastre económico y social desde hace varios años«.

Sostuvo que con estas medidas «vamos a las causas para revertir la situación que estamos viviendo.» El diputado apuntó que «decir que en Tierra del Fuego estábamos en un estado ideal en cuanto a trabajo, poder adquisitivo de los trabajadores, sería un gran engaño”.

“Acá tenemos un DNU que viene a revertir la crisis en la que ya estábamos”, insistió Pauli. En este sentido, el diputado de Republicanos hizo foco en un punto particular del decreto que afectará positivamente a la provincia y es que se dan herramientas laborales a las empresas, “lo que era un reclamo constante”.

Sin embargo, expresó que “esto hay que tomarlo con pinzas, porque comparto que muchas medidas restrictivas laborales no ayudan a las empresas. Pero acá también hubo un gris laboral para los trabajadores de las fábricas donde las primeras y únicas víctimas eran los trabajadores”, se extendió.

Pauli indicó que «habrá una reforma laboral», lo que dará «más herramientas de concentración y flexibilización de cosas rígidas», sosteniendo que «eran las excusas para que las empresas utilicen el famoso PPD». El funcionario ejemplificó esta idea, sosteniendo que «los trabajadores estaban ni efectivos, ni despedidos», manifestando que esta herramienta solamente perjudicaba a los trabajadores.

El libertario expresó que quiere “que las empresas se ajusten a este contexto, aseguren mayor estabilidad y jueguen en las condiciones que vamos a tener«. De no ser así, «corremos el riesgo de siempre: el sector público saliendo al rescate del sector privado. Por un lado, tenés un contexto económico e internacional desafiante para las empresas, pero a su vez herramientas para desafiarlo. El esfuerzo tenemos que hacerlo entre todos no solo los trabajadores”, puntualizó.

El diputado Pauli no escondió su desagrado con la figura de Federico Sturzenegger, opinando que “es una cara que no me gusta para nada y lo dije más de una vez. Es alguien que no tiene un cargo fijo«.

En esta misma línea, añadió que no le gusta la figura de Sturzenegger «por las ideas que tiene». Sin embargo, resaltó que «gente ‘anti-Tierra del Fuego’ hay en todos los espacios políticos”.

Luego de expresar su postura, el funcionario remarcó que está en un espacio “que tiene las recetas que pueden sacar al país adelante». No obstante, remarcó que esto «no quita que haya gente ‘anti-Tierra del Fuego’, como ocurre con el peronismo, los radicales, etc. Mi postura es que esa mirada la voy a combatir”, finalizó prometiendo el diputado libertario.