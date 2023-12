La Multisectorial de Derechos Humanos se manifestó contra el protocolo “antipiquetes”

En el marco de los 22 años del estallido del 2001, organizaciones sociales de todo el país se manifestaron para conmemorar dicha fecha y repudiar el protocolo “antipiquetes” lanzado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Río Grande tuvo su concentración a las 16:30 horas, en la intersección de las avenidas Belgrano y San Martín, donde con la presencia de distintos sectores se leyó un documento para pedir al Gobierno de la provincia y los municipios que rechacen la metodología.

El texto en cuestión comienza señalando: “Al cumplirse 22 años del estallido social de 2001, la Multisectorial de DDHH de Río Grande y las organizaciones abajo firmantes, venimos a decir que vamos a enfrentar cualquier ajuste que se quiera ejercer sobre las y los trabajadores, jubilados y jubiladas, sobre las personas que se encuentran desocupadas y todos los sectores vulnerables de nuestra sociedad”.

“La crisis económica, social, política y la instauración del estado de sitio nos dejó 38 muertos, cientos de heridos, 4000 detenidos en todo el país. También nos enseñó que la unión y manifestación popular es la única forma para transformar la realidad. La salida es siempre colectiva por más que nos quieran hacer creer lo contrario”, dice el escrito.

Las organizaciones sociales firmantes señalaron: “Reclamar por alimento, trabajo, salud y mejor calidad de vida para todos y todas no puede ser nunca un delito. Es todo lo contrario. ¡Es un derecho que no puede ser vulnerado! Nuevamente están ajustando a las y los trabajadores con un brutal ajuste que licuó los ya bajos salarios, aumentando los precios, queriendo quitar la indemnización por despidos, y no preocupándose por los trabajos informales y precarizados. A esto acompaña la incertidumbre para los próximos meses, la amenaza de represión, cárcel o poniendo obstáculos para ejercer nuestro derecho al reclamo”.

“Hoy estamos en las calles por nosotres y por todas las personas que hoy no pueden estar, a las que amenazaron con quitarles el único sustento familiar. Nos manifestamos con los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones que vienen luchando contra el ajuste, que sostienen las ollas populares y merenderos, y que son demonizados por este gobierno. No podemos permitir la criminalización de la protesta social”, declaran.

El escrito remarca: “Venimos a exigirle al Gobierno provincial y a los intendentes que prioricen el bienestar de la población. No nos cabe duda de que se vienen tiempos duros, pero es imprescindible que no se le exija al pueblo, una vez más, que haga el sacrificio como sucede ante cada crisis, ante cada cambio de gobierno, ante cada necesidad de cumplir con las exigencias de Nación y del Fondo Monetario Internacional”.

Además, exige al Gobernador y su gabinete, así como a los intendentes de las tres ciudades, para que se pronuncien contra el protocolo de Patricia Bullrich “que lo único que busca es acallar las voces disidentes, criminalizar la protesta para allanar el camino a los planes de ajuste sobre el pueblo con metodologías propias de la dictadura militar”.

“Reclamamos que es necesario que se fortalezca la ayuda social, no que se achique el bolsillo de los que menos tienen. Defendemos la educación pública y la salud pública ya que son la principal herramienta para construir mejores condiciones de vida y paliar la crisis”, señala el escrito.

Por lo mismo se exigió que deje de desfinanciarse OSEF, ya que lo que sucede con la obra social de los estatales está de la mano con la política de gobiernos anteriores que generaron deudas “monstruosas y que han hecho caso omiso al reclamo de los trabajadores”.

Para concluir, el documento expresa “Por último, nos unimos al reclamo nacional bajo las consignas: “Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI”; “No al protocolo de Bullrich. Ni represión ni criminalización”, y “Por un paro activo nacional y un plan de lucha””.

“En Río Grande, como en todo el país, decimos que estaremos alertas y unidos. Seguiremos en las calles todas las veces que sea necesario porque no nos quitarán los derechos conquistados. ¡La libertad y la dignidad no se negocian!”, concluye el texto que firmaron: Trashumantes, Asociación Mujeres e Hijxs Familiares de Personas Detenidas TDF, SUTEF, Comunidad Costera TDF AeIAS, La Roja Docente, UREF UNTDF, FENAT (Federación Nacional Territorial),MTDS (Movimiento de Trabajadores y Desempleados Solidarios), Soberanxs, Izquierda Socialista TDF, JIS TDF, Polo Obrero TDF, Nuevo MAS – Ya Basta.