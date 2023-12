“El DNU mezcla peras con manzanas”, señaló Blanco

El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) anunciado por Javier Milei deberá obtener la mayoría simple tanto en la sesión bicameral como en el Congreso para ser aprobada.

Sin embargo, desde distintos espacios políticos ya empezaron a presentarse duras críticas contra el decretazo en lo que refiere a la durísima “desregulación” económica, así como a la forma en que se abordaron los puntos que integran el decreto.

En este último grupo se encuentra el senador Pablo Blanco, el cual dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y señaló que lo preocupante es “la mecánica que ha usado el Presidente de la Nación en el envío de este DNU ‘Ómnibus’, porque la Constitución prevé los decretos como una excepción y acá se está usando como norma”.

“No se critica la facultad de dictar un DNU, pero una cosa es un DNU para algo particular y otra cosa un ‘ómnibus’ donde mezcla peras con manzanas. La Constitución dice que el DNU es una herramienta excepcional en el caso de que no esté posibilitado el funcionamiento del Congreso, cosa que hoy no sucede. Ahora, hay que analizar el tenor y objeto del DNU porque hay cosas que están incluidas que uno comparte y otras que no”, precisó el senador radical.

«Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de urgencia de que los clubes de futbol puedan establecer sociedades anónimas?, ¿de derogar la ley de tierras para que los extranjeros puedan comprar más de mil hectáreas?, ¿de derogar la ley de manejo de fuego?”, cuestionó Blanco y consideró que hay un abanico de temas que amerita una discusión más amplia en el Congreso.

“Nosotros nos hemos atado a la mecánica de que la comisión bicameral debe analizar si es formal o no formal la presentación, no entramos en la discusión de fondo del tema, salvo que el Congreso lo rechace. Entonces me obliga a rechazar cosas con las que estoy de acuerdo por mezclar peras y manzanas”, manifestó y agregó: “Porque estoy de acuerdo con que la educación sea un servicio esencial, pero no con que las privatizaciones se hagan por DNU y no a través de una Ley del Congreso”.

Blanco consideró que el presidente “debería haber presentado distintos DNU, porque hay que señalar que se modifican más de 300 leyes y un trabajo que llevó más de dos años a un conjunto de personas se pretende que en 20 días tenga una definición”.

Aunque podría tratarse -vaticinó- de una estratagema política para apuntar contra “la casta que no permitiría gobernar”.

El senador radical aseguró que a pesar de no formar parte de la sesión bicameral se presentará para participar, aunque no pueda votar.