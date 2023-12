Mirgor no firma el contrato con nueva empresa de limpieza y peligra la continuidad de 67 trabajadores

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) llevó adelante una medida de fuerza con manifestación, en las plantas pertenecientes al grupo Mirgor a raíz de la incertidumbre por la continuidad laboral de 67 trabajadores del sector de limpieza.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina el secretario Adjunto del CEC, Daniel Rivarola, explicó que se trata de una situación más que particular ya que normalmente los sectores metalúrgicos cambian de empresas de limpieza, logrando acuerdos para que las empresas nuevas tomen a los trabajadores o se los indemnice.

“Esta vez es una situación rara ya que a fines de noviembre se informa a la empresa de limpieza Grupo L que la mitad de las naves que tiene van a sacar y van a poner una empresa nueva. Lo que desencadena 67 despidos de trabajadores desvinculados para el 31 de diciembre”, manifestó Rivarola.

El Grupo L (Ex Compass) estableció que van a pagar las indemnizaciones y antigüedad de los trabajadores, “pero al no tener contrato no puede continuar con ellos y la empresa nueva que apareció se compromete a tomar a la gente despedida, aunque no sabemos si a la totalidad. Pero para que eso suceda, el grupo Mirgor debe firmar el contrato con la empresa nueva, hoy a la fecha que estamos el contrato no está firmado”, alertó el gremialista.

Es decir, que para el inicio del año que viene, el 2 de enero, los trabajadores de la empresa que deben presentarse con legajo, están en la incertidumbre de si se firmará el contrato o no.

“Ante este temor los trabajadores apoyados con nosotros empezamos medidas de fuerzas pacificas, con el fin de que el contrato se firme, después discutiremos con la empresa quienes ingresan, cómo y dónde”, explicó sobras las medidas del CEC.

Rivarola descartó que la dilatación de la firma se deba al parate de Mirgor durante el verano, ya que normalmente quedan pequeñas tandas de producción o mantenimiento de la empresa, por lo que queda activo un grupo de limpieza.