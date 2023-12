Ventura pega el portazo y anuncia su salida del Municipio de Ushuaia

La semana comenzó con sorpresas en Ushuaia: el secretario de Turismo de la capital pegó el portazo y se aleja de la gestión que lidera el intendente Walter Vuoto, que inició su tercer mandato el pasado viernes.

Se trata de Gustavo Ventura, el exForja que se sumó a las filas kirchneristas luego de perder los comicios del año 2019 contra el presidente del Partido Justicialista y que había tenido un perfil alto a lo largo de los últimos años.

“Paso por acá solo para agradecer. Desde el día hoy he tomado la decisión de no continuar siendo parte de la gestión de la Municipalidad de Ushuaia, quiero agradecer al intendente por las oportunidades brindadas. Trabaje y gestione siempre buscando que los vecinos, los trabajadores, las pymes, y los empresarios se sientan escuchados y acompañados por la gestión. Agradezco profundamente el trabajo de estos 4 años junto a los trabajadores municipales que me enseñaron a amar la vida municipal, en especial a mis compañeros de Desarrollo Económico y de turismo. Enormes profesionales que siempre estuvieron dispuestos a encarar los nuevos desafíos”, escribió.

“Es momento de reflexionar, y pensar en los cambios que la sociedad necesita, por los que seguiré trabajando. Tengo la convicción que la política es la herramienta de transformación de la sociedad y más lo será de nuestra provincia y nuestra ciudad en los tiempos que vienen. Me voy con la convicción de no haber traicionado nunca mis convicciones ni mis creencias, lo que quiero y lo que espero de la vida. Gracias!”, cerró.