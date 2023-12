Al asumir su segundo período, Melella se expresó en contra del ajuste del gobierno nacional

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella recibió hoy los atributos de mando que son el símbolo del segundo período de cuatro años que inicia, luego de ser reelecto en la votación del 14 de mayo pasado.

Flanqueado por la totalidad de los nuevos legisladores (que juraron hoy mismo por la mañana), brindó una alocución que se extendió por poco más de 20 minutos, sin párrafos altisonantes, aunque poniendo énfasis en el mensaje político que tenía preparado hacia los distintos sectores, particularmente empresarios, dirigentes gremiales y gobierno nacional.

En ese sentido, tras recordar a su familia con visible emoción, agradeció “a los que nos votaron y a los que no nos votaron…, celebramos 40 años de democracia y la tenemos que cuidar”.

“Estamos convencidos que la mejor herramienta para mejorar la vida de la gente es la política”, reivindicó Melella antes de hacer mención al trabajo “por el bien común”. “Deseo que trabajemos junto a nuestros intendentes, porque el bien común está por delante”, convocó el gobernador.

Incursionó luego en el desarrollo de su gestión al frente del gobierno provincial, en el marco de la pandemia de 2020: “Gracias al sistema público de Salud salvamos muchas vidas”. Tras ello, mencionó que “se ha logrado la extensión del Subrégimen Industrial”, contexto en el que rindió homenaje al senador fallecido Matías Rodríguez “que lo peleó muchísimo”.

El Hospital de Ushuaia, el Centro de Rehabilitación de Alta Complejidad (“el más importante de la región”), el Centro de Salud de Tolhuin y la ampliación del Hospital de Río Grande, formaron parte de la lista de logros mencionados por el gobernador.

En materia de política habitacional, “ojalá que el listado de convenios firmados que teníamos para viviendas lo podamos construir con el nuevo gobierno nacional”, disparó en un primer mensaje destinado a la gestión que encabezará hasta 2027 Javier Milei.

“Porque los fueguinos –continuó Melella- necesitan su vivienda propia para sí poder terminar con aquellos que durante la pandemia recibieron el beneficio del Estado, pero ahora que están bien las cosas especulan y se aprovechan de los alquileres de nuestros docentes, nuestros trabajadores”, reprochó duramente, en relación a la polémica por el alto costo de los alquileres en la provincia.

Regresando a lo que va a ser su relación con el gobierno nacional, se expresó claramente en contra del ajuste: “De 2015 a 2019 –retrotrajo- siendo intendente nos tocó vivir 4 años de ajuste y de endeudamiento”. “Los resultados no fueron buenos –juzgó- no fue bueno el congelamiento salarial, no fue bueno el ajuste, el ajuste no sirve para nada”.

“El camino no es el ajuste –amplió Melella su postura- no es liberar los precios para que cada uno haga lo que qiera y se pulverice más el salario”.

“Porque sufren los trabajadores, nosotros vamos a acompañar en todo lo bueno al gobierno nacional pero no en el ajuste”, sentenció el reelecto gobernador de Tierra del Fuego.

El precio del cordero

En un capítulo en el que se refirió a la inflación pero que terminó siendo un severo mensaje al sector rural, Melella relató una conversación que habría tenido con un vecino: “Un emprendedor me decía ‘no me venden cordero porque dicen que están esperando que se actualicen los precios’”. “Qué precios se tienen que actualizar de los corderos si el pasto ya se lo comieron, ya los faenaron, eso es especulación contra nuestros vecinos, no necesitamos este tipo de empresarios”, rechazó Melella

“No es tiempo de especulación sino de desarrollo”, promovió el mandatario, alentando a “trabajar para crear empleo, que nos cuidemos entre nosotros, que los empresarios cuiden a sus trabajadores, que los trabajadores cuiden su trabajo”.

“Estoy convencido que mucha gente la va a pasar muy mal y ahí tenemos que estar, codo a codo con nuestra gente”, propició.

“Venimos a ampliar derechos”

Sin temor a la polémica, Melella se plantó de frente a algún desencuentro con dirigentes gremiales por la discusión salarial: “No pueden decirnos que venimos a quitar derechos”, rechazó.

En relación a los beneficios otorgados a los trabajadores públicos durante su gestión de gobierno hizo mención a la jubilación docente, a la titularización docente, al convenio colectivo de trabajo y al reconocimiento de los enfermeros como profesionales de la Salud”.

“Les pido que todos los servidores públicos nos pongamos la camiseta de servidores públicos –arengó. se vienen tiempos duros y no podemos mirarnos el ombligo”. “Tenemos que mirar a los que tenemos al lado y trabajar para los que tenemos al lado, en una crisis tremenda como la que vamos a vivir”, se preocupó Melella.

La reforma de la Constitución

A pocos días de que la Legislatura le diera luz verde a su proyecto de reforma constitucional, Melella defendió la oportunidad de la iniciativa, que para muchos no era la adecuada a los tiempos que corren: “La Provincia se tiene que modernizar –afirmó- tenemos que tener una Constitución que nos permita la igualdad en la diversidad a todos”.

Respondiendo también a quienes aseguran que el reforma de reforma tiene como único objetivo la reelección del actual gobernador, Gustavo Melella pidió “que se queden tranquilos muchos, que no tiene que ver con eso”. “Es tiempo de discutir qué provincia queremos”, planteó el mandatario.

“Tenemos aciertos y errores, pero no tenemos mala intención, queremos esta provincia, nuestro deseo es que en Tierra del Fuego… vivamos con bienestar, vivamos con paz social, vivamos cuidados, cuento con el compromiso de todos”, cerró Melella su primer discurso como gobernador reelecto de la Provincia.