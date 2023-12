«A la larga va a ser muy difícil prohibir Uber», reconoce el abogado de los taxistas

Leonardo Plasenzotti, abogado representante de los taxistas de Río Grande, se pronunció por ((La 97)) Radio Fueguina sobre el reciente fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibía el servicio de Uber en la ciudad.

Plasenzotti en líneas generales enfatizó que el fallo es específico para el caso en cuestión y no debe extrapolarse de manera general. «El fallo es puntual y solamente para el caso. No generalicemos la situación porque no es una situación general», afirmó el abogado.

Además, expresó su opinión sobre la dificultad de prohibir Uber a largo plazo, pero destacó la necesidad de regularizar el servicio de manera equitativa: «Si vos me decís si es penal cobrado o no, para ponerlo en términos llanos, es discutible. A la larga va a ser muy difícil prohibir el Uber, pero eso no significa que se deje librado de la forma en que lo pretendieron hacer, porque vos no podés ser contradictorio con los sistemas».

El letrado hizo hincapié en la importancia de establecer regulaciones que equiparen las condiciones entre Uber, taxis y remises. «Vos querés legalizar el Uber, lo discutimos, pero esa legalización debe ser en una cantidad determinada y en condiciones similares a la prestación de taxis y remises», sostuvo.

Plasenzotti también argumentó que la regulación debe abarcar todo el sistema de transporte de manera conjunta para evitar perjuicios a un sector en función de otro. Subrayó la gravedad institucional de una regulación contradictoria por parte del municipio.

Además, cuestionó la subjetividad del fallo del juez correccional Pedro Fernández, que indica que en su momento se buscó proteger a los taxis y remises en perjuicio quienes ven en Uber una salida laboral: “Eso es para la tribuna, es una cuestión totalmente subjetiva del Juez. En qué norma se está basando para decir que se protege a 300 y pico de taxis y remises en perjuicio de los 28,000 ciudadanos. Eso es para la tribuna, no hay norma en la cual se base para decir eso. Es una cuestión netamente subjetiva del fallo”.

En cambio, opinó que «lo que se protege es también la situación de cualquier ciudadano que toma un Uber en condiciones, de que no tienen seguro de transporte de personas transportadas porque obviamente no lo tienen», agregó el abogado.

«Hay que ser muy criterioso, o discutimos todo o no discutimos nada», resumió finalmente el Dr. Leonardo Plasenzotti.