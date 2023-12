Para Greve «sería mucho más práctico» que la sede de Gobierno esté en Tolhuin

El legislador provincial Federico Greve brindó por ((La 97)) Radio Fueguina un análisis exhaustivo sobre el proyecto de reforma constitucional en Tierra del Fuego. Entre esos principales temas, se refirió a la incorporación de Malvinas en la letra constitucional, a la adopción de Puerto Argentino como capital simbólica de la provincia, y a un traslado de la capital administrativa a Tolhuin.

Además, el legislador repasó el capítulo referido a la autonomía e incumbencia municipal y, por último, a la posibilidad de que, a raíz de la reforma constitucional, el gobernador Gustavo Melella quede habilitado a aspirar a un tercer mandato.

En relación con Malvinas, Greve subrayó la ausencia de la palabra en la Constitución provincial y propuso incorporarla simbólicamente. Además, planteó la idea de reconocer a Puerto Argentino como la capital simbólica de la provincia: “La idea es plantar la soberanía argentina declarando simbólicamente que la capital es Puerto Argentino en Malvinas y en realidad en base a eso después, enunciativamente o de alguna manera, armar esta cuestión de distintas capitales donde exista la capital industrial de Tierra del Fuego o un polo tecnológico industrial o una capital tecnológica industrial. Más que nada para ir desarrollando el concepto y poder darle la importancia a cada una de las ciudades”.

Sobre la ubicación de la capital administrativa, Greve reflexionó sobre la posible mudanza a Tolhuin, argumentando que podría optimizar la eficiencia debido a la ubicación geográfica, equidistante con las otras dos ciudades: “Si vos te tenés que trasladar de Ushuaia a Río Grande, tenés 200 kilómetros, a Tolhuin 100. Por una cuestión práctica y funcional sería mucho más práctico que esté en el centro”.

En cuanto a la consideración de las cuatro ciudades principales, el legislador resaltó la importancia de incluir a la Antártida en la discusión, enfatizando la relevancia de este territorio para todos los habitantes de Tierra del Fuego: “Reconocer que en la provincia de Tierra del Fuego hay cuatro ciudades, no es menor, porque es una deconstrucción de nuestra relación con la geografía que tenemos”.

Se refirió también a las responsabilidades municipales y provinciales, al abogar por establecer constitucionalmente las competencias de cada nivel de gobierno y buscando poner fin a las superposiciones que históricamente generaron conflictos.

Sobre la coparticipación, destacó la necesidad de clarificar las reglas en la Constitución para evitar disputas futuras: «Dejar la regla clara en la Constitución es terminar con cualquier discusión» afirmó.

Respecto a la posibilidad de un tercer mandato para el actual gobernador, Gustavo Melella, Greve opinó que, sin modificaciones, sería difícil que pudiera presentarse nuevamente: “Mi opinión netamente personal, yo creo que, si no existe modificación alguna, difícilmente tenga Melella posibilidad de presentarse a un nuevo mandato. Lo cierto es que, obviamente, habría que ver en el momento y si es que no se modifica, cómo se abre y se cierra. Técnicamente, si no hay modificación, no creo que haya motivo para que el actual gobernador tenga posibilidad de enfrentar un tercer mandato”. Sin embargo, el parlamentario reconoció que cualquier cambio a la Constitución, abriría esa posibilidad de reelección.

Subrayó que la reforma no busca habilitar esta opción, y cualquier insinuación en ese sentido, la interpreta como una chicana política: “No es la intención de esta reforma. Todos lo que nos digan eso lo hacen por una chicana política que no quieren discutir los temas que estuvimos hablando, los temas importantes para la gente, para los fueguinos, para las municipalidades y para la provincia. Me parece que ese es el único motivo por el cual de alguna persona puede achacar esta situación”.

Las declaraciones de Federico Greve proporcionan una visión detallada del oficialismo sobre los puntos centrales que se abordarán durante el proceso constituyente, donde los convencionales constituyentes tendrán la tarea de debatir y definir los aspectos específicos de la reforma.