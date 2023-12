De cara a las fiestas de navidad y año nuevo la gente se prepara para celebrar y brindar en familia. Sin embargo, los operativos de alcohol cero siguen vigentes y los conductores designados deben atenerse de tomar alcohol, inclusive en estas fechas.

En este sentido, desde el equipo de ((La 97)) Radio Fueguina se brindó un mensaje de concientización en una entrevista con Daniel Peralta, subdirector general de planificación de transporte y seguridad vial.

“Estamos permanentemente junto a la municipalidad haciendo los operativos de alcoholemia, principalmente los fines de semana, aunque en las rutas de la provincia está la alcoholemia federal. O sea que en cualquier momento se hacen los controles”, recordó Peralta.

“Ahora se vienen las fiestas y sabemos que mucha gente trata de pasarla bien, disfrutar y celebrar la navidad y el fin de año, por su puesto al momento de brindar dejamos el mensaje de concientización de que para conducir están vigentes las normativas de alcohol 0”, apuntó.

El subdirector de planificación de seguridad vial aclaró que no se trata de una campaña “para no brindar”, simplemente de un mensaje de concientización de que si se toma alcohol se designe a un conductor o se use otro tipo de transporte como taxis o remises.

“Si bebés alcohol en las fiestas no conduzcas”, reiteró Peralta recordando los peligros en que se pone la vida del conductor, los pasajeros e inclusive otras personas fuera del vehículo.

Aún hay algunas personas reticentes y que reiteran el error de beber antes de conducir.

“Seguramente en las fiestas o los fines de semana existe un gran porcentaje donde todavía se detecta conductores con alcohol en sangre en el ejido urbano y un poco menos en las rutas”, lamentó Peralta.

Sobre estadísticas de multas hay un creciente y en el tema de alcoholemias baja cuando los controles son extensos, “por ejemplo ahora estamos haciendo alcoholemia permanente, entonces bajan los casos. Pero se incrementan en fines de semana y particularmente en estas fechas”. Por lo que actualmente los operativos son permanentes, para evitar conductores que hayan bebido al volante.