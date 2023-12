Melella, sobre la reforma: «Hay algunos que tienen miedo de perder privilegios»

El Gobernador habló hoy sobre el último encuentro de la Legislatura Provincial y confirmó la imposibilidad de tratar el presupuesto creado por el actual Ministerio de Economía.»

«Plantear un presupuesto en este contexto es imposible, porque es imposible saber qué va a pasar. Creo que va a terminar siendo un presupuesto reconducido”, destacó, y aprovechó para hablar de su principal caballo de batalla: la reforma constitucional.

“Es otra de las cosas que se habla en la reforma de la Constitución, -continuó el mandatario provincial-, por qué la provincia tiene que hacer el presupuesto un mes antes del nacional. Eso no tiene que ser más así, hoy tenemos un momento complicado donde no sabemos que va a ser mañana y no se puede aprobar un presupuesto en ese contexto”, dijo.

El Gobernador se extendió hablando sobre la reforma y aseguró que “tiene que ver con la transformación de la provincia, no con mi reelección. La Constitución no es la Torá, no es algo que nunca se puede cambiar. Así como nuestros constituyentes soñaron una provincia, hoy el pueblo de Tierra del Fuego sueña otras cosas”.

“Hay que terminar con los cargos vitalicios, especificar el mandato de los legisladores y el Gobernador, reestructurar el tribual de cuentas, la elección de jueces para que la política no se meta. Pero también hay transformaciones sociales y ambientales que planteamos, porque queremos una provincia más pujante y con más desarrollo”, apuntó y disparó: “Lo que ocurre es que algunos tienen miedo de perder privilegios, políticos, empresarios, gente que forma parte del poder que existe en la provincia”.