Melella analizó los anuncios de Caputo y enumeró las obras que se cancelan

Tras los anuncios efectuados por el ministro de Economía Luis Caputo, preocupa particularmente cómo afectara a la provincia de Tierra del Fuego la quita de subsidios.

En este marco ((La 97)) Radio Fueguina dialogó con el Gobernador Gustavo Melella quien aseguró que “la disminución progresiva de subsidios a combustibles y energía nos va a afectar. Puede parecer que no, pero en la generación eléctrica y de gas el subsidio es nacional”.

Melella enumeró los proyectos de obra que no podrán realizarse a partir de los anuncios del Gobierno nacional: «Teníamos la pavimentación de la Ruta 7, la apertura en la Margen Sur, la pavimentación del proyecto aprobado por vialidad nacional, sobrepasos en la Ruta 3, la ampliación del muelle en la ciudad de Ushuaia, escuelas para las tres ciudades, más redes de gas y agua y cloacas para las distintas ciudades. Todo esto no se va a poder hacer porque no habrá Obra Pública”.

“Ya estuve reunido, antes de la asunción del nuevo presidente, con el ministro del Interior, Guillermo Franco, y fue claro de que no iba a haber obra pública nueva”, reiteró el Gobernador.

En este sentido fue consultado por la suspensión de incorporaciones a nivel provincial y recomendó “tener cuidado” ya que se trata solo de un “lema”, pero aseguró: “Yo no voy a suspender el ingreso de un médico que muchas veces es necesario. Ingresar por ingresar nunca lo hemos hecho, siempre que haya necesidad la vamos a tratar de cubrir”.

“Tenemos que inaugurar el Centro de Rehabilitación, que lleva administrativos, mantenimiento y profesionales, hay que cubrir todo”, ejemplificó.