«Habrá una reforma tributaria, pero no creo que haya un apartado fueguino»

Una jornada histórica se vivió ayer cuando asumió el flamante presidente Javier Milei, tras un ascenso meteórico que lo llevó en dos años de ser diputado a la máxima magistratura.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina el legislador electo Agustín Coto destacó esta elección, celebrada a 40 a años del retorno de la democracia, y particularmente el discurso de Milei de cara a la gente.

Sin embargo, en Tierra del Fuego perdura la incertidumbre por la renombrada Ley “Ómnibus” que podría afectar particularmente a la provincia, y de la cual aún no se tienen certezas.

Coto expresó que desde su espacio aún no se sabe mucho más de lo que dijo Milei en las escalinatas del Congreso, donde hizo un diagnostico de la realidad Argentina y el plan de “shock” que irá anunciando en los próximos días.

“El vocero presidencial anunció que las primeras medidas económicas se anunciarán mañana y la Cámara de Diputados está a la espera de lo que se discutirá en el recinto”, expresó Coto.

Respecto a la afectación del subrégimen, el legislador señaló que no se conoce aún el paquete normativo, “tanto lo que se va a hacer por DNU como lo que se va a presentar como proyectos de Ley en las Cámaras”, pero si se conoce que “van a haber reformas en todo el sistema económico tributario de la argentina, sin duda”.

“Una eventual reforma de todo el sistema monetario y de las relaciones económicas, internas y externas, se aplicará a toda la República Argentina”, aseguró Coto, pero sobre el régimen fueguino opinó: “Me parece que no va a ser parte de la discusión ahora”.

“La Ley 19.640 hace que el Gobierno nacional no recaude impuestos federales, es un ejemplo de qué pasa cuando la presión fiscal es menor. La prueba es que Tierra del Fuego ha prosperado por no tener la bota del Estado en la cabeza”, destacó el legislador, mostrando que esto va de la mano con los ideales libertarios.

“Puedo asegurar que habrá una reforma tributaria, no solo para la provincia, si no para todo el país. No creo que haya un apartado fueguino, el presidente siempre fue claro en este aspecto”, cerró.