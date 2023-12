Reconducir el Presupuesto, una posibilidad

La Legislatura provincial se encuentra en plenario de comisiones, preparando la sesión de la próxima semana donde se tratarán temas álgidos, entre ellos el acompañamiento al Presupuesto Provincial, con futuro incierto ante las definiciones que pueda tomar el próximo gobierno nacional.

En este contexto el equipo de ((La 97)) Radio Fueguina dialogó con el Legislador radical Federico Sciurano respecto a la posibilidad de que se reconduzca el presupuesto, tal y como anticipan muchos puede suceder.

“Nosotros en esta gestión nunca lo hemos hecho, es una herramienta que está avalada por la Constitución de la provincia”, expresó y explicó que la reconducción implica que “cuando no se aprueba un presupuesto, automáticamente se habilita el último aprobado para que con las modificaciones correspondientes se pueda llevar la gestión de gobierno en el año subsiguiente”.

En los años recientes la Legislatura ha aprobado los presupuestos con normalidad, sin embargo, este año reviste particularidades ya que desde el Congreso de la Nación, “un poco por iniciativa del actual presidente electo” señaló Sciurano, no le ha dado tratamiento al presupuesto 2024 para el Gobierno nacional e incluso no ha habido una comisión para darle el estudio necesario.

El legislador radical además agregó que se está expectante por las precisiones del domingo en la asunción, “que por las definiciones públicas que se han estado dando se habla de una ley ‘ómnibus’ que tiene una importante carga económica, que es importante poder conocer el alcance de esa nueva realidad económica que podría llegar a tener Argentina a partir del 10 de diciembre. No me animaría a dar una definición de si el presupuesto provincial se va a probar o no por esta particularidad especial”, apuntó.

Sin embargo, destacó que la Comisión de Presupuesto cumplió como corresponde con el circuito de conversaciones y charlas con los distintos ministerios y poderes del Estado, para tener una realidad medianamente aproximada para el año que viene.

“Pero habrá que evaluar la situación económica que el nuevo Gobierno planifique para la etapa que viene para ver cuales son las mejores herramientas para Tierra del Fuego en el 2024”, consideró Sciurano.