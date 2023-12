¿La Legislatura sesiona con 14 integrantes o asume «Nato» Ojeda?

Mañana comienza, en Nación, provincias y municipios la temporada de juras y asunciones de nuevas autoridades y funcionarios, electos en la serie de elecciones a lo largo del año, o designados en sus nuevas funciones, en el caso de cargos de gabinetes ejecutivos.

La actividad inicia con la jura de los diputados electos el pasado 22 de octubre y también los 24 senadores electos, aunque la provincia de Tierra del Fuego, no participó esta vez de la renovación del tercio. Pero sí habrá una jura por un periodo de dos años, en el caso de la, en realidad, electa concejala de Ushuaia, pero reemplazante en la cámara alta del fallecido Matías Rodríguez, Cristina López.

El domingo 10, lo que sucederá es la asunción de Javier Milei en la presidencia, y de los parlamentarios nacionales que juraron el 7. A partir de ese momento se traslada la actividad a la provincia de Tierra del Fuego.

El 11, habrá sesión en Tolhuin con la asunción de las nuevas autoridades, encabezadas por Daniel Harrington. El 13, que puede pasar desapercibido en todo este contexto, pero no es un dato menor, sesionará la Legislatura. El 14, comienzan en sus funciones los concejales de la ciudad de Río Grande y el intendente Martín Perez. El 15 sucederá lo propio con Walter Vuoto en Ushuaia. Y el 17 culmina este proceso con la asunción del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en la ciudad de Río Grande, más la asunción de los legisladores provinciales electos.

La legisladora Andrea Freites jura en la Cámara de Diputados de la Nación este propio jueves y asume el domingo 10. Ya presentó la renuncia en la cámara local, que se toma a partir del 9 de diciembre, día previo a la nueva asunción.

En Tierra del Fuego rige la incompatibilidad de cargos, y por eso se presentan dos cuestiones interesantes. De un lado Cristina López que también asume mañana, que fue electa concejala de la ciudad de Ushuaia para entrar en funciones en diciembre, y del otro, Andrea Freites, que hoy ostenta un cargo legislativo y lo tiene que dejar para poder asumir como diputada.

Esto plantea una cuestión interesante para lo que va a suceder el miércoles, en una sesión legislativa provincial clave por los temas de trascendencia que se van a debatir.

La pregunta que surge es ¿quiénes van a ser los legisladores en el que van a tratar estos temas interesantes? Porque Freites ya será a esa altura ex legisladora. ¿Va a sesionar con 14 o con 15 legisladores la Legislatura fueguina? Ahí está la incógnita.

Como poder, puede sesionar con 14, no hay impedimentos en cuanto a la institucionalidad.

Respecto a las votaciones, se van a tocar temas tan álgidos que obligan a tener dos tercios de los votos. Pero esos dos tercios no es sobre los legisladores presentes, sino sobre los que tiene el cuerpo. Es decir que, por más que haya 12, 13, 14 o 15 legisladores, se requiere una mayoría agravada de 10 para ciertos asuntos.

Pero, teniendo en cuenta la trascendencia de lo que se va a tratar y más allá de la votación, hay espacios que quieren tener su voz en la Legislatura.

Quien debería reemplazar a Andrea Freites es José “Nato” Ojeda, quien ya fue senador y concejal. Ojeda manifestó su deseo de querer ser legislador por ese breve lapso ante la consulta de ((La 97)) Radio Fueguina; no por una cuestión personal, sino para poder llevar la voz del municipio de Río Grande en caso de que la reforma constitucional que posiblemente se trate, termine teniendo algún tipo de impacto en las autonomías municipales.

Ojeda tiene la intención de asumir y los antecedentes lo avalan. La ex gobernadora Rosana Bertone renunció ocho días antes en 2019 para asumir como diputada, por eso Juan Carlos Arcando fue gobernador al cierre de ese año. Pablo Canga de la UCR y Ramón Galfrascoli del PJ Frente para la Victoria, fueron legisladores por ocho días en reemplazo de Pablo Blanco que se iba al Senado y de Daniel Harrington que se quedaba con la intendencia de Tolhuin.

Incluso en Río Grande hubo un concejal por 42 horas, Mauro Coronel, también en el 2019, cuando reemplazó a la hoy senadora María Eugenia Duré.

Sin embargo, las fuentes consultadas desde la Legislatura señalaron que es difícil que se den en los plazos necesarios para poder tomarle juramento y que asuma formalmente para estar en la sesión del próximo miércoles.

Todo esto que debería ser un mero trámite de tipo protocolar, suele transformarse en el cierre del año de elecciones en un momento de mucha actividad. Solemos escuchar, sobre todo en la voz de dirigentes que peinan algunas canas, que hay que crear cuadros, que es el momento de darle la posta a la juventud, de ampliar los espacios y de buscar nuevos dirigentes. Eso en lo discursivo.

Porque lo cierto es que, en la práctica, los nombres no varían mucho. Intercambian sacos, zapatos, corbatas, me pruebo el de concejal, si no me queda el de concejal me visto de senador, o de diputado. Total, si no me queda puedo ir por una concejalía, me pruebo el de Gobernador, y si no sale, voy a la Cámara de Diputados. Los ejemplos sobran, no solo en Tierra del Fuego sino también a nivel nacional, donde habitualmente vemos repeticiones en elecciones provinciales y nacionales. Y eso deriva en estas disyuntivas. Tires y aflojes. O rosca, para evitar eufemismos.