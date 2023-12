Ingresaron a robar al Centro Infantil Integrado

En horas de la mañana del 4 de diciembre, personal policial intervino en el Centro Infantil Integrado a raíz de la denuncia de un hecho ilícito. En el lugar, la directora del establecimiento indicó que habían ingresado por una ventana posterior y sustrajeron una PC All in One y otros elementos informáticos.

Al efectuar un rastrillaje por las inmediaciones, los uniformados localizaron debajo de un tráiler un equipo de computación similar al denunciado.

Tras las averiguaciones efectuadas, el Juzgado interviniente libró una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en Falconier 179, el cual arrojó resultados positivos, por lo que se procedió al secuestro de tres micrófonos con sus respectivos cables y un proyector Epson, todos elementos denunciados como sustraídos.

Además, se notificó de derechos y garantías al propietario.