Chofer de Uber y conductor de remise debatieron al aire la problemática

En un esfuerzo por fomentar un entendimiento mutuo entre los choferes de Uber y los conductores de remises en Río Grande, se llevó a cabo un esclarecedor diálogo en ((La 97)) Radio Fueguina. Julio Sotomayor, chofer de Uber, y Mauro Balderramos, conductor de remise, compartieron sus experiencias y perspectivas, destacando la necesidad de condiciones laborales equitativas y un espacio compartido en la ciudad.

Julio Sotomayor: “Estoy hace aproximadamente tres meses, desde que comenzó la aplicación en Río Grande”.

Mauro Balderramos: “Soy remisero hace 10 años más o menos que soy chofer. No estoy en contra de la gente de Uber, vamos a aclarar. No estoy de acuerdo de la desigualdad de la manera de trabajar de Uber. No estoy en contra, que quede bien claro, de la gente de Uber, sino de la manera que trabaja la plataforma. Deberían trabajar como lo hacemos nosotros los choferes, trabajamos, pagamos impuestos, pagamos un montón de cosas que todo el mundo sabe. Si trabajamos en igualdad de condiciones, sería perfecto».

En una expresión de las desigualdades percibidas, Mauro señaló que mientras a los remiseros se les exige ser monotributistas y cumplir con varios requisitos, como RTO y libretas de profesional, siente que Uber no enfrenta las mismas regulaciones.

Julio, por su parte, destacó los rigurosos requisitos para los conductores de Uber: “El vehículo tiene que tener un tiempo de antigüedad, no debe tener multas, vos como chofer no podés tener multas a nivel nacional. Te hace un registro la misma aplicación, te pide una captura de tu cédula de conducir y hace un pantallazo nacional para ver si tenés algún tipo de multa o si estás inhibido para manejar. De la misma forma te pide un registro de antecedentes que presentás en un tiempo limitado, en el cual registra que vos no tenés ninguna causa”.

El diálogo se centró en la convivencia entre ambos servicios de transporte. Mientras Mauro destacó las restricciones existentes para los remiseros, que no pueden levantar pasaje en la calle, Julio señaló situaciones de violencia que enfrentan los conductores de Uber, incluyendo agresiones y maltratos. Mauro, sin embargo, cuestionó la magnitud de estas afirmaciones y defendió la conducta de los remiseros en el aeropuerto.

Ambos conductores coincidieron en la necesidad de un diálogo más profundo y una igualdad de condiciones. Julio expresó: “Nosotros tenemos que poder, como estamos ahora, dialogar uno a la par del otro como dos personas adultas que seguramente tenemos familia, esposa, obligaciones, deberes que cumplir y lo hacemos por eso”.

Mauro agregó: “Una cosa que no pasaba antes de esto, es que llaman a la agencia y piden presupuesto de qué sale un viaje de tal lado a tal al lado, y no te llaman más. Comparar cuánto sale un viaje del centro a margen sur, o del centro a Chacra, eso es nuevo”.

Ambos conductores concluyeron destacando la importancia de comprender las diferencias y buscar soluciones a través del diálogo. La necesidad de un marco regulatorio justo y equitativo fue un tema recurrente en la conversación, destacando que la colaboración entre los diferentes servicios de transporte podría ser beneficiosa para todos.